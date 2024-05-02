CNN TÜRK, nisan ayında izleyicinin tercihi oldu

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Her yerde, her koşulda, her olayda CNN TÜRK hep oradaydı. Haberin olduğu her yerde yaptığı canlı yayınlar ve son dakika gelişmeleri ile adından söz ettiren CNN TÜRK, en doğru analizler ve sıcak yayınları her daim izleyici ile buluşturmuş ve uzun süredir haber kanalları arasında AB ve ABC1 gruplarında gösterdiği yüksek izlenme oranları ile 2023’te zirvede yer almıştı.

“Haber masada değil, sahada yapılır” anlayışıyla her daim seyircinin tercihi olan CNN TÜRK, nisan ayında AB ve ABC1 kategorilerinde tüm gün ve prime time da en çok izlenen haber kanalı oldu.