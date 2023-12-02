CNN TÜRK kasım ayında zirvede

Haberin Devamı

Türkiye’yi sarsan 6 Şubat depreminde, Karabağ’da, Suriye’de, İsrail-Filistin çatışmasında, haberin olduğu her yerde yaptığı canlı yayınlar ve son dakika gelişmeleri ile adından söz ettiren CNN TÜRK, en doğru analizler ve sıcak yayınları her daim izleyici ile buluşturdu.

CNN TÜRK, uzun süredir haber kanalları arasında AB ve ABC1 gruplarında gösterdiği yüksek izlenme oranları ile zirvede yer aldı. “Haber masada değil, sahada yapılır” anlayışıyla her daim seyircinin tercihi olan CNN TÜRK, kasım ayında da AB, ABC1 ve total kategorilerinde prime time’da en çok izlenen haber kanalı oldu.

“İlk bilen siz olun” sloganıyla son dakika gelişmelerini, en doğru analizleri ve doğru tespitleri izleyiciye aktaran CNN TÜRK, AB ve ABC1 kategorisinde de tüm gün ve prime time’da rakiplerini geride bıraktı.