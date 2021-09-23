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Cihangir Ceyhan kimdir, nereli, hangi dizilerde oynadı? Çukur ve Sıfır Bir ile dikkat çekmişti

#Cihangir Ceyhan#Cihangir Ceyhan Kimdir
Cihangir Ceyhan kimdir, nereli, hangi dizilerde oynadı Çukur ve Sıfır Bir ile dikkat çekmişti

Cihangir Ceyhan, kariyeri ve özel hayatı ile dikkat çekmeye devam ediyor. Sıfır Bir dizisi ile adından söz ettiren ve ardından Çukur dizisinde rol almaya başlayan Cihangir Ceyhan, Alev Alev dizisindeki Ömer karakterinin ardından Camdaki Kız dizisinde Hayri karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, Cihangir Ceyhan kimdir, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

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Cihangir Ceyhan, rol aldığı Camdaki Kız dizisi ile kariyeri merak edilen oyuncular arasında yer aldı. Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği iddialı yapımı Camdaki Kız’ın yeni sezon ilk bölümünde Hayri karakterinin isminin görülmesi merak uyandırdı. Henüz yüzünün görülmediği Camdaki Kız Hayri’nin Cihangir Ceyhan olacağı konuşuluyor. Peki Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan hakkında merak edilenler…

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

32 yaşındaki başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da doğmuştur. Cihangir Ceyhan, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.

Aslen Elazığlı olan Cihangir Ceyhan İstanbul'da yaklaşık 3 yıl kamera önü oyunculuk dersi aldı. Sonrasında Adana'ya geri dönen Ceyhan, ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır.

Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve tanınmaya bu projeyle başlamıştır. Cihangir Ceyhan, Show TV ekranlarında yayınlanan ve geride bıraktığımız sezon final yapan Çukur dizisinde canlandırdığı Azer karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Ardından 2020 yapımı Alev Alev dizisinde Ömer karakterini oynamıştır.

2021 yılında ise Camdaki Kız Hayri karakteri ile izleyenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Cihangir Ceyhan: "Sokağı hazmetmiş biriyim.”  ”O, genç kızların yeni sevgilisi... Alıştığımız jönlerden biraz farklı. Asi, sert bir sokak çocuğu havası var, “Çoğunlukla sokakta büyüyen ama hatanın, yanlışın içine girmeyecek kadar sokağı hazmetmiş biriyim” diye anlatıyor. Hakan Gence, Cihangir Ceyhan’la konuştu. Bugün Hürriyet Cumartesi’de.
daha fazla video içinCihangir Ceyhan: "Sokağı hazmetmiş biriyim.”  
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