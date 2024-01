'Cennette bir yer' demişti... Yeni yıl tatili son yolculuğu oldu... Sinema oyuncusu, iki kızıyla birlikte hayata veda etti

Haberin Devamı

Alman asıllı oyuncu Christian Oliver geçen perşembe günü bindiği uçağın teknik bir arıza sonucu okyanusa çakılması nedeniyle son nefesini verdi.

Uçakta, Oliver ile birlikte kızları, 12 yaşındaki Annik ile 10 yaşındaki Madita da bulunuyordu. Kazadan kurtulan olmadı.

Bir teknik arıza nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada uçağın pilotu Robert Sachs da kazanın kurbanları arasında.

Gerçek adı Christian Klepser olan Alman asıllı 51 yaşındaki oyuncuyla iki kızı Bequia adlı adadan St. Lucia'ya doğru seyahat ediyordu.

Christopher Oliver, Jessica Mazur ile evliydi. Eşi, kaza sırasında aileyle birlikte değildi.

Belirtildiğine göre tek motorlu uçakta bazı teknik sorunlar yaşandı. Uçağın pilotu Sachs, kontrol kulesiyle temasa geçen Bequia'ya geri dönmek istediğini bildirdi. Fakat bunu başaramadan uçak burun üstü okyanusa çakıldı

Uçağın düştüğünü gören çevredeki dalgıçlar ve balıkçılar kazadan kurtulan olabileceğini düşünerek bölgeye ulaştı. Ancak pilot da dahil uçaktaki herkesin olay yerinde öldüğü açıklandı.

Almanya doğumlu olan 51 yaşındaki Christian Oliver, 21 yaşından bu yana Hollywood'da kariyer yapıyordu.

Kazanın kesin nedeniyle ilgili soruşturma başladığı belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Christopher Oliver ile iki küçük kızı ve pilotun cansız bedenleri Kingston Morgu'na kaldırıldı. Orada yapılan otopsi sonucu kurbanların hayata nasıl veda ettiği belirlenecek.

Oyuncu Christian Oliver, ölümünden iki gün önce yeni yıl tatili için gittikleri Bequia'da çektiği bir fotoğrafı, Instagram sayfasında takipçileriyle paylaşmıştı.

Christian Oliver'ın rol aldığı filmlerden biri de Cate Blanchett ile kamera karşısına geçtiği The Good German.

Almanya'da Celle'de dünyaya gelen Chpristian Klepser, Frankfurt'da büyüdü. 21 yaşında Los Angeles'a taşınan oyuncu orada model ve oyuncu olarak kariyer yapmaya başladı.

Gerçek soyadı Klepser yerine Oliver'ı kullanan oluncu Speed Racer, The Good German, Valkyrie gibi yapımlarda rol almıştı. Oliver'ın kamera karşısına geçtiği son film ise Indiana Jones and the Dial of Destiny oldu.

Christian Oliver'ın sosyal medyadaki son paylaşımı... Oyuncu, ailesiyle birlikte gittiği Karayip adasını "cennette bir yer" olarak tanımladı ve herkesin yeni yılını kutladı.





Teknik bir arıza sonucu düşen uçak, pilot Robert Sachs'a aitti. Kazada Sachs da Oliver ve iki kızıyla birlikte hayatını kaybetti.