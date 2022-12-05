Ceylin ve Ilgaz'a büyük şok! Serdar'ın katili ortaya çıktı

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Dizinin yeni bölümünde;

ILGAZ VE EREN'E KÖTÜ SÜRPRİZ

Eren ile birlikte olay yerine giden Ilgaz,duvardaki mermi çekirdeğini buldu.

Eren yaşadığı stresi Ilgaz ile paylaştı.

DELİLLER ILGAZ VE EREN'İ YIKTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

'Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Sen de biliyorsun bizimkiler Serdar'ın peşindeydi...'

"Allah'ım sen bu harabenin altında kalmamıza izin verme"

EKİP BİR KEZ DAHA İFADE VERDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YEKTA'NIN OĞLU ORTAYA ÇIKTI

Laçin'in misafiri Ömer, Yekta'nın ofisine geldi. Ömer kim olduğunu anlattı.

Ömer, Yekta'ya "Siz benim babamsınız" dedi.

YEKTA'YA OĞUL ŞOKU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Ilgaz, Pars'ı arayarak Serdar dosyasını devretmesi gerektiğini çünkü işin ucunun bir şekilde kendisine dokunacağını söyledi.

Ceylin, ailesiyle yüzleşti ve onların Serdar ile görüştüklerini öğrendi. Ceylin 'Deden de işin içinde' diyerek Ilgaz'ı bilgilendirdi.

Ekip ifade için bir kez daha emniyete gitti.

GÖRKEM KİMİN OĞLU?

Metin, Görkem'in Ayten'in oğlu olmadığını öğrendi. Detayları anlayabilmek için emniyetteki eski dostlarından yardım istedi.

Metin, Ayten'e gerçekleri öğrendiğini söyledi ve neden yalan söylediğini sordu.

Ayten ise 'Bu soruların hepsini babanıza sorun, o anlatsın size' dedi.

METİN, AYTEN VE GÖRKEM'İN HİKAYESİNİ ÖĞRENDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ILGAZ DOSYAYI BIRAKTI

Ilgaz, dosyayı bırakırken Ceylin olayda adı geçen herkesin avukatı olacağını açıkladı.

Çınar,Gül, Parla, Osman, Aylin ve Tuğçe ifade verdiler.

Pars'ın herkesten kan örneği alınacağını söylemesi ortamı gerdi.

Ilgaz, Çınar'ı karşısına alarak 'Kredin bitti. Bir daha bir hata yaptığında arkamı döneceğim ve gideceğim. Bunun adı hata değil. Bile bile lades. Ben bittim Çınar anlıyor musun?' dedi.

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Merdan, herkesi toplayarak sakin olmaları konusunda uyardı.

ILGAZ'DAN ÇINAR'A SERT TEPKİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KATİL ARDA MI?

Arda'nın kayıp kızı ve karısı davasında yeni görüntülere ulaşıldı. Sevinç'in kaybolmadan önce gittiği bir kafede eltisi Dila ile kavga ettiği ortaya çıktı.

İlk günden beri Arda'dan şüphelenen Derya Savcı, Arda'nın yanına giderek ona 'Ya karına ve kızına ne yaptığını söylersin ya da sonsuza kadar burda yatarsın' dedi.

Pars, arkadaşlarına Derya'nın evlilik teklifine kayıtsız kaldığını anlattı.

METİN, MERDAN'I EVDEN KOVDU

Bir kez daha oğlu Çınar ile sınanan Metin, babasını evden kovdu.

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Yaşanan gerilim Parla'nın psikolojisini her geçen gün biraz daha alt üst etti.

Ceylin, ailesinin kendisine yaşattığı hayal kırıklığını eşi Ilgaz'a anlattı.

Ceylin "Onlarla avukatları olarak mecburen görüşeceğim ama bire bir asla görüşmek istemiyorum" dedi.

Ben onlarla görüşmeye devam ettikçe, 'Ceylin nasıl olsa affediyor' diyecekler.

'DEVLET İÇİN ÇALIŞIYORUM'

Çetin, 'Adımı bir olaya karıştırmışsınız' diyerek Aylin'den hesap sordu.

Çetin bu kez de Aylin'e 'devlet için çalıştığını ve adının gizli olduğunu' söyledi.

'BENİM ADIM ÇETİN DEĞİL' - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Derya, Dila'yı ifadeye çağırdı. Onunla bire bir görüştü. Dila'nın ifadede olması Arda'yı panikletti.

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Derya ile konuşan Arda, 'Abim duyarsa ben ne yapacağım' diyerek ağlama krizine girdi.

Olay yeri inceleme ekibi, terasta yaptığı incelemenin sonucunu Eren Komiser'e anlattı.

MERDAN'DAN YEKTA'YA GÖZ DAĞI

Merdan, Yekta'nın ofisine giderek ondan hesap sordu. 'Ben sana ailemi yedirmem' diyen Merdan, 'Burayı da hayatını da başına yıkarım' diyerek avukatı tehdit etti.

Seni o arabaya tıkan, bir dahaki sefere canlı çıkarsın istiyorsan; dediklerimi harfiyen yapacaksın.

Asansörde Haluk ile karşılaşan Merdan, onu Yekta'ya karşı uyardı.

"Şeytanın öz oğlu ile anlaşma yapmışsın. Dikkat et seni de ateşiyle yakmasın"

MERDAN SUÇU ÜSTLENDİ

Dizinin final sahnesinde;

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Deliller Eren, Ilgaz ve Ceylin'in canını sıkarken, Merdan emiyete gelerek Serdar'ı öldüren kişinin kendisi olduğunu söyledi.

AncaK, flasback görüntülerle gerçek katilin Parla olduğu ortaya çıktı.

YARGI'NIN 46. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YİNE ZİRVEDE

Dizi yayınlanan 46. bölümüyle reyting listelerinde tüm kategorilerde birinci sırada yer alarak zirveye yerleşti.

Yargı’nın ekrana gelen yeni bölümü AB’de 9,28 reyting yüzde 22,25 izlenme payı ile, 20+ABC1’de 8,77 reyting yüzde 19,39 izlenme payı ile TOTAL’de ise 6,74 reyting yüzde 16,22 izlenme payı ile Pazar gününün en çok izlenen dizi oldu.

YARGI'YA YENİ İSİM

Yargı’nın oyuncu kadrosuna başarılı genç oyuncu Doğaç Yıldız dahil oldu. Yekta’nın bilinmeyen oğlu olan Ömer’i canlandıran Yıldız’ın gelecek bölümlerde hikâyeye olan etkisi merakla bekleniyor.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken, kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.