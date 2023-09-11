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Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak’tan kalan son izi de sildi

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#Ceyda Düvenci#Bülent Şakrak#Dövme
Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak’tan kalan son izi de sildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 12:55

8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak'tan kalan son izi de sildi.

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Oyuncu Ceyda Düvenci, Kaz Dağların’da nikah masasına oturduğu mesleştaşı Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini temmuz ayında bitirdi.

Ayrılığın ardından eski eşiyle birlikte yer aldığı kareleri sosyal medya hesabından kaldıran Düvenci,  kızı Melisa ve oğlu Ali ile kendisine yeni bir hayat kurdu.

Bülent Şakrak’ı takip etmeyi de bırakan oyuncu, eski eşine ait son izi de sildi.

Daha önce bileğine Bülent Şakrak’ın baş harfini bileğine kazıtan oyuncu, dövmesini ‘Believe’ (inanmak) olarak değiştirdi.

Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak’tan kalan son izi de sildi

"BAZEN İSTEMESEN DE BİR YOLA ÇIKMAK ZORUNDA KALIRSIN"

Ayrılık haberleri karşısında uzun süre sessiz kalan Ceyda Düvenci, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla boşanmanın sinyallerini vermişti...

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 'Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın… Sözler yetersiz kalırmış bazen… Evet, gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim… Ve hayat sana yine de teşekkür ederim. Vardır benim için bir planın hep bilirim… Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum… Ateş böcekleri iyidir… Bir de sinek kuşları, bir de kırlangıçlar ve baykuşlar…" 

Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak’tan kalan son izi de sildi

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#Ceyda Düvenci#Bülent Şakrak#Dövme

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