8 yıllık evlilik 15 dakikada bitti... Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşandı

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2014 yılında nikâh masasına oturan çiftin evliliklerinde sorunlar yaşadığı iddia edilmiş, ikili çift terapisi görmeye başlamıştı.



Yeşilyurt Köyü’ndeki bir otelde nikâh defterini imzalayan Ceyda Düvenci'nin nedimeliğini kızı Melisa yapmıştı...

Evliliklerini sürdürme kararı alan çift sorunları aşamadı.

Dostça ayrılmaya karar veren ikili, evliliklerini bugün İzmir - Ödemiş Adliyesi'nde görülen 15 dakikalık dava ile resmen bitirdi.

Çiftin oğulları Okan Ali'nin velayeti annesine verildi.

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Ayrılık haberleri karşısında uzun süre sessiz kalan Ceyda Düvenci, Instagram paylaşımı ile boşanmanın sinyalini vermişti:

"Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın… Sözler yetersiz kalırmış bazen… Evet, gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim… Ve hayat sana yine de teşekkür ederim. Vardır benim için bir planın hep bilirim… Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum… Ateş böcekleri iyidir… Bir de sinek kuşları..."

'SENİ HİÇ BIRAKMAYACAĞIM' DEMİŞTİ...

Bülent Şakrak, eşi Ceyda Düvenci'nin nisan ayındaki doğum gününü romantik bir mesajla kutlamış ve 'seni hiç bırakmayacağım' demişti..

"Fotoğraf 2014 ve kutladığımız ilk doğum günün, aradan 9 yıl geçti ,Melisa büyüdü ,Ali doğdu (askere gitti geldi😂)yaşam aktı envai çeşit şey yaşandı, gezildi, dolaşıldı, çalışıldı, çabalandı, yaş alındı ancak yaşlanılmadı falan...Bu süreçte senin hayata tutunma biçimin, inadın, analığın ve gayretin hiç değişmedi, bu nedenle evdeki ben ve cümle canlının(kediler, köpekler, fareler, çocuklar)sana olan hayranlığı da hiç bitmedi, yeni yaşının da sana daha öncekiler gibi şans, bereket ve çokca huzur getirmesini diliyorum ve seni gerçekten çook SEVİYORUM.

Cemal Süreyya’nın dediği gibi “Ben senin sevgilin, eşin, baban, ağabeyin, arkadaşınım. Biri bitse biri kalır...Seni hiç bırakmayacağım!” İyi ki doğdun çocuklarımın anası..❤️"

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