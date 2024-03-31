Ceyda Ateş: Oyunculuğu bırakmadım

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‘Son Dilek’ filminde rol alan Ateş, yeni projeleri hakkında şunları söyledi:

“Okuduğum projeler var; hem sinema hem dizi. Umarım kısa zamanda tekrar bir projede olacağım. Amerika’dayım diye oyunculuğu bıraktığımı düşünüyorlar ama öyle bir durum yok. Bu sene üç sinema filmi yaptım. Bırakmış halim buysa, artık bir şey demiyorum! Dizi setlerini çok özledim; en kısa zamanda görüşeceğiz. İşimi o kadar çok seviyorum ki bu yüzden bazen proje konusunda yanlış adımlar attım, yanlış kararlar verdim. Artık sık düşünüyorum, doğru olduğuna inandığımı yapacağım. Eski düşüncede olsaydım, çok projeyi kabul ederdim sette olmak için ama bu hatayı yapmıyorum.”