Çernobil (Chernobly) dizisi hangi kanalda? Çernobil dizisi neyi anlatıyor?

Yakın geçmişte SSCB'de yaşanan (Şu anki Ukrayna) nükleer santral patlamasını ele alan Çernobil (Chernobly) dizisi gündemdeki haberler ardından yeniden konuşuluyor. Büyük projeler imza atan HBO'nun 5 bölümlük projesi Çernobil dizisi, izleyicilerin beğenisini kazanmış, uzun süre sosyal medyada da konuşulmuştu.

IMDB'de kısa sürede 10 üzerinden 9,7 puan alan mini dizi, patlamanın hikayesini ve yaşanan duygu durumunu ekranlara taşıyor.J ohan Renck'in yönettiği Chernobyl dizisinin oyuncu kadrosunda Jared Harris, Stellan Skarsgard ve Emily Watson yer alıyor.

Çernobil dizisi neyi anlatıyor?

Chernobyl, "tarihin en kötü insan yapımı felaketlerden birinin gerçek hikâyesini dramatize eder ve Avrupa'yı düşünülemez felaketten kurtarmak için kendilerini feda eden cesur erkek ve kadınları anlatır. Mini dizi, 1986 Nisan'ında Sovyet Ukrayna'da meydana gelen nükleer santral felaketinin üzücü sonuçlarına ve felaketin nasıl ve niçin meydana geldiğini açıklamaya, savaşıp yenilen kahramanların hikâyelerine odaklanır, Mini dizi, büyük ölçüde Belaruslu Nobel ödüllü yazar Svetlana Aleksiyeviç'in Çernobil'den Sesler kitabında kaleme aldığı Pripyat halkının anılarına dayanmaktadır