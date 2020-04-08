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Televizyon
Haber Giriş: 08.04.2020 - 14:10,Son Güncelleme:/

Cemal Can ile Danla Bilic'in konuşması Survivor'a damga vurdu

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Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği 'Survivor'ın 7 Nisan Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde, Cemal Can ile Danla Bilic'in yazışmaları çok konuşuldu.

Survivor'da iletişim ödülünü kazanan gönüllüler takımından Cemal Can Canseven, yakın dostu olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile aylar sonra ilk kez konuşabildi. Uygulama üzerinden birbirine mesaj atan ikili arasındaki yazışma herkesi güldürdü. Birbirlerini çok özlediklerini söyleyen ikiliden Cemal, o anlarda gözyaşlarını tutamadı.

 

 

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