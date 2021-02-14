Celalettin Harzemşah’ın hayatı dizi oldu - Mendirman Celaleddin dizisi hangi kanalda saat kaçta?

‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş Osman’ dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, uluslararası bir yapıma daha imza attı. Yapımı ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ tarafından gerçekleştirilen Türk-Özbek ortak yapımı ‘Mendırman Celaleddin’ (Ben Celaleddinim) dizisinin ilk bölümü 14 Şubat Pazar günü Özbekistan Milly TV’de yayınlanacak. Dizi, önümüzdeki günlerde Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde de yayına girecek.

TÜRK DÜNYASI BİR ARAYA GELDİ

Türk dünyasının bugüne kadar yapılmış en hacimli yapımı olan ‘Mendırman Celaleddin’in yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ, genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini Kazakistanlı Nurgissa Almurat, sanat yönetmenliğini İran Azerbeycanı’ndan Reza Himmeti üstlenirken; görüntü yönetmenliğini ise Efe Kubilay yaptı. Türkiye, Özbekistan ve Türk dünyasının tanınmış oyuncularının yer aldığı dizinin başrolünü Emre Kıvılcım, Özbekistanlı Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu üstlendi. Dizinin kadrosunda Türkiye’den Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler de yer aldı.

GENEL HİKÂYE

Celaleddin Harzemşah, görkemli bir imparatorluk olan Harzemşah Devleti’nin Sultanı Alaeddin Muhammed’in büyük şehzadesidir. Celaleddin, sultan babasının ve Türkan Hatun diye hitap edilen babaannesinin arasındaki nüfuz mücadelesinin devleti zayıflattığını ve iki başlılık yarattığını görmektedir. Diğer taraftan huzuruna kimliğini gizleyerek girdiği Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın ülkesini ele geçirmeyi planladığını anlamıştır. Celaleddin’in büyük görevi Cengiz Han’a meydan okuyup, ülkesini korkunç saldırılarına karşı savunmak olacaktır. Cengiz Han’ın otağında karşılaştığı ve bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç’e getirdiği güzeller güzeli Kutlu Bike de kendini bu mücadelenin ortasında bulacaktır. ‘Mendırman Celaleddin’, nüfuz mücadelesinin, saltanat kavgalarının, düşman saldırılarının kasıp kavurduğu bir ülkeyi tek başına ayakta tutmaya çalışan bir kahramanın, aslanlar içinde bir aslan olan Celaleddin Harzemşah’ın hikayesidir.