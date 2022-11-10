Camdaki Kız'da şoke eden son... Yasak aşka sürpriz tanık!

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Camdaki Kız'ın son bölümünde;

SELEN'İN ELİ BOŞ

Hayri ile Nalan arasında bir şeyler olduğundan şüphelenen Selen, şirket kayıtlarından ulaştığı adrese gitti. Ancak Hayri yerine bambaşka biriyle karşılaştı.

Selen, bu durumu Muzo ile paylaştı. Nalan'ın Hayri'ye olan ilgisinin farkında olan Muzo, Selen'i "Onu sevmiyor olabilirsin ama bu yaptığın paranoyaklığa girer" diyerek tersledi.

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YILLAR SONRA YÜZLEŞTİLER

Feride, kızına kabusu yaşatan ve onun bütün hayatını mahveden kardeşi Metin ile yıllar sonra yüzleşti. Yaşadığı acıları, dağılan ailesini anlatan Feride, Metin'i Nalan'dan uzak durması konusuda uyardı.

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FERİDE VE KARDEŞİNİN BÜYÜK YÜZLEŞMESİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

"Sen öz yeğenine tecavüz eden bir adamsın. Seninle aynı kanı taşıdığım için utanıyorum"

'NALAN NEREDESİN?'

Hayri'nin evideyken Nalan'ı arayan ve konuşmalarından şüphelenen Feride, Yıldız Parkı'na gitti. Annesinin ısrarlı aramalarının altında bir neden olduğunu anlayan Nalan, Hayri ile birlikte konağa döndü.

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BOŞANMIYORUM!

Selen, Muzo ve Sedat, otelleri satma kararı alan babalarından hesap sormak için şirkete gittiler. Ancak Rafet Bey onları dinlemeden kovdu.

Rafet le Pervin'in buluştuğunu gören Gülcihan, boşanma kararından vazgeçti, bu kararı çocuklarının gözü önünde kocasına da açıkladı.

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Rafet Bey ile buluşan Emir, Koroğlu otellerine talip olduğunu açıkladı. Rafet Bey, cevap vermek için Emir'i yemeğe davet etti.

FERİDE'DEN YENİ PLAN

Hayri'den rahatsız olan Feride, Sedat ve Nalan'ın evliliğini kurtarmak için yeni bir plan yaptı. Sedat ve Nalan'ı el ele gören Hayri büyük bir yıkım yaşarken, onları baş başa yemeğe gönderen Feride, kimsenin tahmin edemeyeceği bir son hazıladı.

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FERİDE HANIM'DAN SEDAT'A TOKAT - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kendilerini bekleyen muhabirlere evliliklerinde bir sorun olmadığını söyleyen Sedat, 'yakında bir bebek müjdesi verebiliriz' dedi. Sedat'ın bu açılaması sevgilisi Cana'yı da şoke etti.

'SENİ ÇOK ÖZLEDİM'

Selen, Emir yüzünden Alp ile arasının açılmasına daha fazla dayanamadı.

Alp'i iş yerinde ziyaret eden Selen, ona Emir ile arasında bir şey olmadığını söyledi. İkili arasındaki buzlar romantik bir öpücük ile eridi.

KAVGAYI BİTİREN ÖPÜCÜK - O ANLARI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Feride'nin kinayeli konuşmalarından sıkılan Gülcihan, onu kesin bir dille uyardı. Gülcihan'ı 'çok korktum' diyerek ti'ye alan Feride'ye duydukları soğuk duş etkisi yaşattı

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'Nalan'ın öz annesi olmadığınızı biliyorum Feride Hanım'

NALAN VE HAYRİ'Yİ KİM GÖRDÜ?

Hayri ile romantik bir gecenin planını yaparken, kendini Sedat ile yemekte bulan Nalan, içinde bulunduğu durumu sevdiği adama anlattı ve ondan özür diledi.

Hayri'yi ikna edebilmek için onu öpen Nalan, arkadalarında süpriz bir tanık bıraktı.