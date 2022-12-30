Camdaki Kız'da gözyaşlarına boğan veda: Beni bırakma anne!

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Dizinin yeni bölümünde;

SEDAT VE MUZO KARŞI KARŞIYA

Nalan'ı bulmak için Koroğlu Köşkü'ne gelen Hayri'yi Feride ve Muzo durdurdu.

İkili, en başından beri Nalan ve Hayri arasında bir ilişki olduğundan şüphelenen Selen'e de konuyu üstünkörü anlattılar.

Rafet ile konuşmaya giden Hayri, şirkette Sedat ile karşılaştı. İki adam bir kez yumruk yumruğa geldi.

NALAN'IN BABASINDAN HABER VAR

Gizli numaralardan gelen telefonlara bir yenisi daha eklendi. Telefonun ucundaki kişi Nalan'a babası hakında konuşmak istediğini söyledi.

Hayri'yi kendisinden uzak tutmaya çalışan Nalan, söyledikleri işe yaramayınca onunla son kez buluşmaya karar verdi.

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Feride Hanım'dan korkma! Can almak o kadar kolay değil... Gel çekip gidelim buralardan...

Nalan, Hayri yanındayken gelen telefondan rahatsız oldu.

Babası hakkındaki gerçekleri duymak isteyen Nalan, Hayri'yi de yanına alarak verilen adrese gitti.

Saatler öncesinden mekana giden Feride, Nalan'ın buluşacağı kişinin babası olduğunu görünce şoke oldu.

Mehmet ben, babanın en yakın arkadaşıyım...Baban seni çok severdi kızım, bu dünyadaki her şeyden çok severdi seni... Her yıkıldığında hep seni hatırladı. Seni göreceği günün hayaliyle ayağa kalktı...

Nalan ve babasını aynı masada gören Feride, büyük yıkım yaşadı.

Eve güçlükle dönen Feride, Koroğlu Ailesi'ne bütün günü Nalan ile birlikte geçirdiklerini söyledi.

'HAKKINIZI HELAL EDİN'

Feride, Sedat'ın kutlama yemeği için masadaki yerini aldıktan sonra yıllardır içinde tuttuğu gerçek duygularını bütün aile bireyleriyle paylaştı ve yemeğin sonunda bütün aileden haklarını helal etmesini istedi.

Babası hakkındaki gerçeği öğrenen Nalan, Feride'den hesap sordu.

Babamın beni bu kadar çok sevdiğini bana neden anlatmadın?

YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

Nalan'ın ısrarlı soruları ve suçlayıcı tavrının ardından Feride gizlediği gerçeği itiraf etti:

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"Senin duymaya cesaretin varsa, benim de anlatmaya cesaretim var. Baban benim öz kardeşim. O benim canım kızıma, gözümün nuruna tecavüz etti..."

'SEN BENİ HİÇ SEVMEDİN ANNE!'

Duydukları ile şoke olan Nalan "Bana bunu çok önce anlatmalıydın. Sen beni sevmedin, benden hayatın boyunca nefret ettin. Çok düşündüm. Kendimi sana sevdirmek için çok uğraştım... Beni göğsüne al diye çok uğraştım. Taktırdığın korseler, vermediğin izinler, sırtıma inen sopalar sanma ki benim canımı acıttı. Benim göğsümde dinmeyen bir ağrı var anne, ben size bunu nasıl anlatırım? Bu benim canımı çok acıttı. Sen bir çocuğun annesi tarafından sevilmemesi ne demek bilemezsin, bilseydin bunu yapamazdın..." dedi.

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Senin bu özrün bana çocukluğumu veriyor mu? Bana beni veriyor mu anne?

Nalan "İçimdeki bu yarayla kızımın kızına annelik yapmak çok zordu. Bütün bu yıllar için affet beni kızım. Affet ki, kalbimde affedememenin acısı kalmasın" diyen Feride'ye sıkı sıkı sarıldı.

"Canımı çok yaktın, ortada Nalan diye bir şey bırakmadın. Her şeye rağmen sen olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Seni çok seviyorum anne!"





MUZO'YA VASİYET

Feride, herkes uyuduktan sonra Hafize'nin odasına giderek ona yazdığı mektubu çantasına bıraktı...

Salonda Muzo ile karşılaşan Feride, ona Nalan'ı her şeye karşı korumasını söyledi.

Ardından son kez kızının yanında giden Feride, Nalan'ın uyumasını fırsat bilerek onu öptü, vedalaştı.

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FERİDE İNTİHAR ETTİ

Sabah olup bitenden habersiz bir şekilde Feride'nin odasına gelen Hafize, onu yatağında hareketsiz yatarken buldu.

NALAN'I YIKAN ÖLÜM

Hafize'nin çığlıklarıyla uyanan Nalan, odaya annesinin yanına koştu.

Öz anne ve babasını hiç tanımayan Nalan, onu büyüten annesi Feride'nin ölümüyle yıkıldı.

SOSYAL MEDYA Camdaki Kız'I KONUŞTU

* Fakat o ne gidişti be Feride Hanım! O ne oyunculuk, içimizi söktünüz resmen helal olsun.

* Anne nefestir, Allah kimseyi nefessiz bırakmasın.

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* Şahane , mükemmel bir oyunculuk burada bitmeseydide keşke daha çok izleme imkânı bulsaydık tebrikler kocaman bir alkış dev oyuncu.

* Nur Sürer... insan böyle oyuncuların önünde eğilmek istiyor.

* Nur Sürer sen harika bir insansın... Ağlayarak izledim vedanı... Hoşçakal Feride... O hep yalnızdı...

* Bu akşam da bizi her bölüm sinir eden Feride için salya sümük ağladık.

* Bir devir bitti. Hoşçakal Feride İpekoğlu.

* Ağlattınız bizi ne diyeyim çok etkileyiciydi

* Feride kızdık ettik sana ama gider ayak Nalan gibi bizi de mahvettin.