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Nur Sürer Camdaki Kız'dan ayrıldı: 43 yıldır en mutlu olduğum set!

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#Nur Sürer#Camdaki Kız#Kanal D
Nur Sürer Camdaki Kızdan ayrıldı: 43 yıldır en mutlu olduğum set
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 07:45

Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”dan Hande Ataizi’nin ardından Nur Sürer de ayrıldı. ‘Feride’ karakterini canlandıran usta oyuncu son çekim gününde setten çiçekler ve alkışlarla uğurlandı. Ekibin vedası sırasında duygusal anlar yaşandı.

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Kanal D’nin perşembe akşamları ekrana gelen reyting rekortmeni dizisi “Camdaki Kız”dan geçen hafta ‘Cana’ rolündeki Hande Ataizi ayrılmıştı. Dizinin en önemli karakterlerinden Nalan’ın annesi Feride’yi canlandıran usta oyuncu Nur Sürer de ekibe veda etti.

EN MUTLU OLDUĞUM SET

Nur Sürer, son çekim gününde setten çiçekler ve alkışlarla uğurlandı. Ekibin sürpriziyle pasta da kesen usta oyuncu, yaptığı konuşmada dizi setindeki mutluluğunu dile getirdi: “Bütün setin yaş ortalaması 43 olmuyordur herhalde. Ben sinemaya gireli 43 yıl oldu. Bu kadar zamandır en mutlu olduğum setin burası olduğunu söylemek istiyorum. Kamera arkasındaki çocukların hepsi evladım gibi. Hiçbirinizi unutmayacağım, buraya yine geleceğim.”

Nur Sürer Camdaki Kızdan ayrıldı: 43 yıldır en mutlu olduğum set

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KIZANLAR BİLE SEVDİ

Dizinin Rafet’i Tamer Levent de Nur Sürer’in setteki son gününde çektikleri videoları sosyal medyada şu notla paylaştı: “Bugün tören yaptık. Çok sevdiğimiz arkadaşımızın dizideki rolü bitti. Ama çok güzel oynadı, çok sevildi. Ona kızmak isteyenler bile sevdi. Sevgili Nur şimdi diziden ayrılıyor. Merak etmeyin hep görüşeceğiz.”

Nur Sürer Camdaki Kızdan ayrıldı: 43 yıldır en mutlu olduğum set

FERİDE’Yİ ÇOK ÖZLEYECEĞİZ

Nur Sürer, “Camdaki Kız” dizisinde Nalan’ın annesi Feride rolündeydi. Aristokrat bir aileden gelen ve emekli edebiyat öğretmeni olan Feride, geçmişte yaşadığı travma nedeniyle Nalan’ın üzerinde kurduğu baskıyla dizinin en sivri karakterlerinden biriydi. Nur Sürer’in sosyal medyada paylaşılan veda videosuna diziyi yakından takip edenler yorum yağdırdı. İzleyici, Sürer’e “Feride’yi çok özleyeceğiz” şeklinde mesajlar yazdı.

 

 

 

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#Nur Sürer#Camdaki Kız#Kanal D

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