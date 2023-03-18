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Camdaki Kız yine zirvede

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#Camdaki Kız#Kanal D#Reyting
Camdaki Kız yine zirvede
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 07:30

Kanal D’nin yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği sevilen dizisi Camdaki Kız, 70’inci bölümüyle Total kategoride 5,47 reyting ve 13,90 izlenme payı, AB kategorisinde 6,02 reyting ve 16,92 izlenme payı, 20+ ABC1 kategorisinde ise 6,89 reyting ve 16,40 izlenme payı ile perşembe gününün en çok izlenen dizisi oldu.

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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan son bölümü heyecan dolu anlarıyla perşembe akşamına damgasını vurdu.

Camdaki Kız yine zirvede

 Camdaki Kız’ın 16 Mart Perşembe akşamı yayınlanan 70’inci bölümünde; Nalan iş başvurularından olumlu sonuç alamazken Adil’den kendisine kalan ev de beklediği gibi çıkmadı.

Camdaki Kız yine zirvede

Hayri’yle ilişkisi devam eden Nalan; Gülcihan’ın hastanede olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu yanında aldı. Türkan Hayri’yi Nalan’la görünce şüphesini gidermek için Nazife Hanım’ın ağzını yokladı.

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Camdaki Kız yine zirvede

Öfkesini Billur’dan çıkaran Sedat’a Muzo müdahale etti. Sonrasında Billur’la konuşan Muzo, ne olduğunu anlamak için Hayri’yi de evine kadar takip etti ve kapıda onu çocuklarıyla gördü. 

Camdaki Kız yine zirvede

Camdaki Kız her Perşembe saat 20.00’de Kanal D’de.

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#Camdaki Kız#Kanal D#Reyting

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