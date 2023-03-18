Camdaki Kız yine zirvede

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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan son bölümü heyecan dolu anlarıyla perşembe akşamına damgasını vurdu.

Camdaki Kız’ın 16 Mart Perşembe akşamı yayınlanan 70’inci bölümünde; Nalan iş başvurularından olumlu sonuç alamazken Adil’den kendisine kalan ev de beklediği gibi çıkmadı.

Hayri’yle ilişkisi devam eden Nalan; Gülcihan’ın hastanede olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu yanında aldı. Türkan Hayri’yi Nalan’la görünce şüphesini gidermek için Nazife Hanım’ın ağzını yokladı.

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Öfkesini Billur’dan çıkaran Sedat’a Muzo müdahale etti. Sonrasında Billur’la konuşan Muzo, ne olduğunu anlamak için Hayri’yi de evine kadar takip etti ve kapıda onu çocuklarıyla gördü.

Camdaki Kız her Perşembe saat 20.00’de Kanal D’de.