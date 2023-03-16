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Büyük sır ortaya çıktı... Meğer evliymiş!

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#Camdaki Kız#Camdaki Kız 70. Bölüm#Kanal D
Büyük sır ortaya çıktı... Meğer evliymiş
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 23:46

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, heyecan dolu bir bölümle ekranlardaydı. Kadrosunda Burcu Biricik, Devrim Yakut, Cihangir Ceyhan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Merve Polat, Nihal Menzil, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek'in yer aldığı dizide Muzo, Hayri'nin büyük sırrını öğrendi.

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Dizinin yeni bölümünde;

Evde kocasının dönüşünü bekleyen Türkan, dışarı çıktığı sırada Hayri ve Nalan'ı birlikte gördü.

Büyük sır ortaya çıktı... Meğer evliymiş

Hayri'nin ağzını arayan Türkan, beklediği cevapları alamadı.

Boşanmanın hayatında yarattığı boşluğun yeni yeni farkına varan ve Nalan'ı kaybettiğini anlayan Sedat, otelin çatısına çıktı. Cavit, ayakta durmakta güçlük çeken Sedat'ı düşmekten son anda kurtardı.

Ben sana hep yanında olacağım demedim mi?

Sedat'tan boşandıktan sonra kendine yeni bir hayat kurmaya çalışan Nalan'ın ilk iş başvurusu reddedildi. Hafiş'ten gizli bir şekilde Hayri ile görüşmeye devam eden Nalan, içinde bulunduğu durumu ona da anlattı.

Büyük sır ortaya çıktı... Meğer evliymiş

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Billur ile dertleşen Hafiş, Nalan'ın kendisinden gizlediği her şeyi bildiğini söyledi ve ona Feride'nin mektubundan bahsetti.

Hayri yanlış insansa bunu Nalan'a hayat gösterecek. O zamana kadar sen susacaksın ben de bekleyeceğim...

Selen ile konuştuktan sonra vicdan azabı çekmeye başlayan Emir, Koroğlu Köşkü'ne giderek Gülcihan'ı ziyarete etti. Emir, söylediği yalanları da bir bir itiraf etti.

Büyük sır ortaya çıktı... Meğer evliymiş

Selen ile benim aramda hiçbir şey yok. Size yalan söyleyip Levent ile arasını bozmaya çalıştım ama ben ikisi arasındaki güveni ve sevgiyi hesaba katmamışım... Sizden çok özür dilerim. Lütfen hakkınızı helal edin

Nalan, Hafiş ve Billur ile birlikte yeni evine bakmaya gitti. Evin durumunu gören Nalan, moralini yüksek tutmaya çalışsa da Hafiş, onun çaresizliğini hissetti. 

Beni affet kızım. Ben senin kendini ifade etmene bile izin vermedim...

Bir süre önce kontrole giden ve tahlil yaptıran Gülcihan'a doktordan beklediği telefon geldi. Sonuçların kötü çıktığını öğrenen Gülcihan, Döndü'yü de yanına alarak hastaneye gitti.

Büyük sır ortaya çıktı... Meğer evliymiş

Gülcihan'ın 'Kimseye söylemeyeceksin' diyerek kesin talimat verdiği Döndü, Nalan'ı arayarak durumu haber verdi.

Gülcihan Hanım'ı hastaneye yatırdılar...

Sedat'ın şirketteki işine son vereceğini düşünen Billur, Muzaffer'i arayarak istifa etmek istediğini söyledi. Muzo ise Billur'un bu teklifini kesin bir dille reddetti.

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Büyük sır ortaya çıktı... Meğer evliymiş

Konuşma sonrası Sedat'ın odasına giden Muzo, kardeşi Nalan'dan ve onun etrafındaki herkesten uzak durması konusunda uyardı.

Anlamazsan seninle başka dilden konuşurum...

 Billur ve Muzo, Nalan'ın evinin tadilatını planlarken gelen telefon tatlarını kaçırdı. Nalan, Muzo'ya Gülcihan Hanım'ın sağlık durumundan bahsetti. Çok geçmeden Koroğlu Ailesi'nin tüm fertleri hastaneye gitti.

Büyük sır ortaya çıktı... Meğer evliymiş

Hastanedeki ilk gecesinde Selen, Döndü ile birlikte annesine refakatçi kaldı. Emir'in anlattıklarıyla derinden sarsılaan Gülcihan, kızından özür diledi.

Büyük sır ortaya çıktı... Meğer evliymiş

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Hayri'nin çalıştığı yere giden Metin, ondan kızından uzak durmasını istedi.

Tut ki Nalan'ın abisiyim, kardeşiyim, babasıyım... Ne yapacaksın?

Dizinin final sahnesinde;

Nalan'ı yanlış kararlardan uzak tutmak için Billur ile birlikte plan yapan Muzo, tesadüfen Hayri'nin büyük sırrını öğrendi.

Büyük sır ortaya çıktı... Meğer evliymiş

Cavit'in ve ailesinin tüm uyarılarını kulak arkası eden Sedat, Nalan ile konuşmak için Billur'un kapısına dayandı.

 CAMDAKİ KIZ'IN 71. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Haberle ilgili daha fazlası:
#Camdaki Kız#Camdaki Kız 70. Bölüm#Kanal D

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