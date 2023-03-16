Büyük sır ortaya çıktı... Meğer evliymiş!

Haberin Devamı

Dizinin yeni bölümünde;

Evde kocasının dönüşünü bekleyen Türkan, dışarı çıktığı sırada Hayri ve Nalan'ı birlikte gördü.

Hayri'nin ağzını arayan Türkan, beklediği cevapları alamadı.

Boşanmanın hayatında yarattığı boşluğun yeni yeni farkına varan ve Nalan'ı kaybettiğini anlayan Sedat, otelin çatısına çıktı. Cavit, ayakta durmakta güçlük çeken Sedat'ı düşmekten son anda kurtardı.

Ben sana hep yanında olacağım demedim mi?

Sedat'tan boşandıktan sonra kendine yeni bir hayat kurmaya çalışan Nalan'ın ilk iş başvurusu reddedildi. Hafiş'ten gizli bir şekilde Hayri ile görüşmeye devam eden Nalan, içinde bulunduğu durumu ona da anlattı.

Haberin Devamı

Billur ile dertleşen Hafiş, Nalan'ın kendisinden gizlediği her şeyi bildiğini söyledi ve ona Feride'nin mektubundan bahsetti.

Hayri yanlış insansa bunu Nalan'a hayat gösterecek. O zamana kadar sen susacaksın ben de bekleyeceğim...

Selen ile konuştuktan sonra vicdan azabı çekmeye başlayan Emir, Koroğlu Köşkü'ne giderek Gülcihan'ı ziyarete etti. Emir, söylediği yalanları da bir bir itiraf etti.

Selen ile benim aramda hiçbir şey yok. Size yalan söyleyip Levent ile arasını bozmaya çalıştım ama ben ikisi arasındaki güveni ve sevgiyi hesaba katmamışım... Sizden çok özür dilerim. Lütfen hakkınızı helal edin

Nalan, Hafiş ve Billur ile birlikte yeni evine bakmaya gitti. Evin durumunu gören Nalan, moralini yüksek tutmaya çalışsa da Hafiş, onun çaresizliğini hissetti.

Beni affet kızım. Ben senin kendini ifade etmene bile izin vermedim...

Bir süre önce kontrole giden ve tahlil yaptıran Gülcihan'a doktordan beklediği telefon geldi. Sonuçların kötü çıktığını öğrenen Gülcihan, Döndü'yü de yanına alarak hastaneye gitti.

Gülcihan'ın 'Kimseye söylemeyeceksin' diyerek kesin talimat verdiği Döndü, Nalan'ı arayarak durumu haber verdi.

Gülcihan Hanım'ı hastaneye yatırdılar...

Sedat'ın şirketteki işine son vereceğini düşünen Billur, Muzaffer'i arayarak istifa etmek istediğini söyledi. Muzo ise Billur'un bu teklifini kesin bir dille reddetti.

Haberin Devamı

Konuşma sonrası Sedat'ın odasına giden Muzo, kardeşi Nalan'dan ve onun etrafındaki herkesten uzak durması konusunda uyardı.

Anlamazsan seninle başka dilden konuşurum...

Billur ve Muzo, Nalan'ın evinin tadilatını planlarken gelen telefon tatlarını kaçırdı. Nalan, Muzo'ya Gülcihan Hanım'ın sağlık durumundan bahsetti. Çok geçmeden Koroğlu Ailesi'nin tüm fertleri hastaneye gitti.

Hastanedeki ilk gecesinde Selen, Döndü ile birlikte annesine refakatçi kaldı. Emir'in anlattıklarıyla derinden sarsılaan Gülcihan, kızından özür diledi.

Haberin Devamı

Hayri'nin çalıştığı yere giden Metin, ondan kızından uzak durmasını istedi.

Tut ki Nalan'ın abisiyim, kardeşiyim, babasıyım... Ne yapacaksın?

Dizinin final sahnesinde;

Nalan'ı yanlış kararlardan uzak tutmak için Billur ile birlikte plan yapan Muzo, tesadüfen Hayri'nin büyük sırrını öğrendi.

Cavit'in ve ailesinin tüm uyarılarını kulak arkası eden Sedat, Nalan ile konuşmak için Billur'un kapısına dayandı.

CAMDAKİ KIZ'IN 71. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN