Camdaki Kız 11. son bölümde Muzo gitti mi? İşte Camdaki Kız son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Ankarada köyde çıkan yangında 8 ev kül olduAnkara'da köyde çıkan yangında 8 ev kül oldu#Ankara
İstanbulspor 0-1 MKE Ankaragücüİstanbulspor 0-1 MKE Ankaragücü#İstanbulspor
Falcao Galatasaraydan ayrıldığı için üzgün: Kalbimin bir kısmını bıraktımFalcao Galatasaray'dan ayrıldığı için üzgün: "Kalbimin bir kısmını bıraktım"#Radamel Falcao
Son dakika haberi: Diyanet İşleri Başkanlığına Ali Erbaş yeniden atandıSon dakika haberi: Diyanet İşleri Başkanlığı'na Ali Erbaş yeniden atandı#Ali Erbaş
KKTC Cumhurbaşkanlığı: Rum tarafı diplomatik etik kurallarını çiğniyorKKTC Cumhurbaşkanlığı: Rum tarafı diplomatik etik kurallarını çiğniyor#KKTC
George Floyd olayı ile dünyayı ayağa kaldırmıştı Eski polis Chauvin, daha önce yaşanan benzer bir olay için mahkemeye çıktıGeorge Floyd olayı ile dünyayı ayağa kaldırmıştı! Eski polis Chauvin, daha önce yaşanan benzer bir olay için mahkemeye çıktı#Derek Chauvin
Son dakika haberi: Fitch, Türkiyenin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9,2ye yükselttiSon dakika haberi: Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9,2'ye yükseltti#Fitch
Selçuk Bayraktar’dan Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda takımlara ziyaretSelçuk Bayraktar’dan Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda takımlara ziyaret#TEKNOFEST
Ünlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabasıÜnlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabası! #Michelle Heaton
Derya Şensoy’dan duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımıDerya Şensoy’dan duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı#Ferhan Şensoy
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Camdaki Kız 11. son bölümde Muzo gitti mi? İşte Camdaki Kız son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

#Camdaki Kız#Camdaki Kız Son Bölüm#Camdaki Kız İzle
Camdaki Kız 11. son bölümde Muzo gitti mi İşte Camdaki Kız son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Camdaki Kız son bölüm izle ekranı erişime açıldı. Başrollerini Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan Kanal D'nin fenomen dizisi Camdaki Kız 16 Eylül akşamı 11. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Hayri'nin Nalan'a giderek bağlanması dikkat çekerken, Muzo'nun gidip gitmeyeceği merak uyandırdı. Final anında Feride'nin Nalan'dan istedikleri ise Camdaki Kız 11. son bölümde şoke etkisi yarattı. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Camdaki Kız 11. bölüm full izle ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

Haberin Devamı

Camdaki Kız 11. bölüm tek parça ve kesintisiz yayınlandı. Yayınlandığı ilk günden itibaren ekrana damgasını vuran, her bölümü çok ses getiren dizinin Kanal D ekranlarında perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde Nalan için Feride tarafından zorlu bir sınav daha başladı. Otelde çalışan Hayri'nin gizemli tavırları ise gözleri yeni bölüm fragmanına çevirdi. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan full HD olarak izleyebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 16 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümünde Nalan ve Sedat'ın yeni hayatında beklenmedik gelişmeler yaşanıyor!

Feride’nin, Nalan üzerinde kurduğu baskı Adil’in sabrının taşmasına neden olur ve büyük bir kavga ederler. Selen, Koroğlu ailesi için koşturmaya devam ederken, Levent’in başı kendisinden para isteyen ablası Aylin’le derttedir.

Rafet’in Nalan’ın otelde çalışmasına karşı çıkması Nalan’ı çok üzer ama durumu kabullenir. Gülcihan ve Selen’le gittiği defilede herkesin göz önünde olan Nalan için yeni bir sınav daha başlamıştır.

Haberin Devamı

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Camdaki Kız 12. Bölüm Fragmanı yayında! Nalan zor durumda!

Muzo, Nalan ve Sedat'ı gözetleyen Feride'yi yakalar. Feride'nin aklı ise kızındadır. Öte yandan Nalan aile içerisinde zor bir durumda kalır. Ne yapacağını bilemeyen Nalan annesini arar. Ancak Feride'den hiç ummadığı bir söz duyacaktır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Camdaki Kız#Camdaki Kız Son Bölüm#Camdaki Kız İzle