Camdaki Kız 11. son bölümde Muzo gitti mi? İşte Camdaki Kız son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

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Camdaki Kız 11. bölüm tek parça ve kesintisiz yayınlandı. Yayınlandığı ilk günden itibaren ekrana damgasını vuran, her bölümü çok ses getiren dizinin Kanal D ekranlarında perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde Nalan için Feride tarafından zorlu bir sınav daha başladı. Otelde çalışan Hayri'nin gizemli tavırları ise gözleri yeni bölüm fragmanına çevirdi. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan full HD olarak izleyebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 16 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümünde Nalan ve Sedat'ın yeni hayatında beklenmedik gelişmeler yaşanıyor!

Feride’nin, Nalan üzerinde kurduğu baskı Adil’in sabrının taşmasına neden olur ve büyük bir kavga ederler. Selen, Koroğlu ailesi için koşturmaya devam ederken, Levent’in başı kendisinden para isteyen ablası Aylin’le derttedir.

Rafet’in Nalan’ın otelde çalışmasına karşı çıkması Nalan’ı çok üzer ama durumu kabullenir. Gülcihan ve Selen’le gittiği defilede herkesin göz önünde olan Nalan için yeni bir sınav daha başlamıştır.

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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Camdaki Kız 12. Bölüm Fragmanı yayında! Nalan zor durumda!

Muzo, Nalan ve Sedat'ı gözetleyen Feride'yi yakalar. Feride'nin aklı ise kızındadır. Öte yandan Nalan aile içerisinde zor bir durumda kalır. Ne yapacağını bilemeyen Nalan annesini arar. Ancak Feride'den hiç ummadığı bir söz duyacaktır.