“Camdaki Kız” Perşembe’nin galibi…

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan bölümü izleyicinin heyecanını dorukta tutan anlarıyla Perşembe akşamına damgasını vurdu.
Camdaki Kız’ın bu bölümünde, Alper’in Koroğlu Holding’teki ortaklık oylamasına yaptığı baskın Cavit sayesinde kontrol altına alındı. Oylamadan çıkan kararla yeni otelde ortaklığı garantileyen Cavit, Alper’i kendi safına çekti. Sedat ile Cana’nın ilişkisi kaldığı yerden devam ederken, Cana, Sedat’tan öğrendiği gerçeklerin peşine düştü. Feride’nin kendisine yaptığı konuşmadan etkilenen Nalan, hayata tutunabilmek için tek çaresinin anne olmak olduğuna karar verdi. Meliha’nın kendisini Koroğlu Ailesi’ne başka bir kimlikle tanıttığını öğrenen Hayri ise, gerçekleri Rafet’e söylemeyi bir süre daha erteledi.
Camdaki Kız yeni bölümleriyle her Perşembe akşamı Kanal D’de….