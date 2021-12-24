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“Camdaki Kız” Perşembe’nin galibi…

#Camdaki Kız#Kanal D#Cihangir Ceyhan
“Camdaki Kız” Perşembe’nin galibi…

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, her bölümü ile adından söz ettiren dizisi Camdaki Kız, 25’inci bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan bu bölümü Kantar Medya’nın verilerine göre AB kategorisinde 8,37 reyting yüzde 19,91 izlenme payı ile ABC1 kategorisine ise 8,57 reyting yüzde 18,07 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu.

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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan bölümü izleyicinin heyecanını dorukta tutan anlarıyla Perşembe akşamına damgasını vurdu.

 Camdaki Kız’ın bu bölümünde, Alper’in Koroğlu Holding’teki ortaklık oylamasına yaptığı baskın Cavit sayesinde kontrol altına alındı. Oylamadan çıkan kararla yeni otelde ortaklığı garantileyen Cavit, Alper’i kendi safına çekti. Sedat ile Cana’nın ilişkisi kaldığı yerden devam ederken, Cana, Sedat’tan öğrendiği gerçeklerin peşine düştü. Feride’nin kendisine yaptığı konuşmadan etkilenen Nalan, hayata tutunabilmek için tek çaresinin anne olmak olduğuna karar verdi. Meliha’nın kendisini Koroğlu Ailesi’ne başka bir kimlikle tanıttığını öğrenen Hayri ise, gerçekleri Rafet’e söylemeyi bir süre daha erteledi.

“Camdaki Kız” Perşembe’nin galibi…

Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Engin Şenkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şeri-foğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

 Camdaki Kız yeni bölümleriyle her Perşembe akşamı Kanal D’de….

 

 

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