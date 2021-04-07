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Televizyon
Haber Giriş: 07.04.2021 - 11:30 | Son Güncelleme:

'Camdaki Kız' izleyiciyle buluşuyor

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'Camdaki Kız' izleyiciyle buluşuyor

Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda gibi gerçek hikayelerden uyarlanan ve izlenme rekorları kıran dizilerin yapımcısı OGM Pictures’dan yeni ve iddialı bir proje daha geliyor…

Gülseren Budayıcıoğlu’nın aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesinin anlatıldığı “Camdaki Kız”, 8 Nisan Perşembe akşamı Kanal D ekranından izleyiciyle buluşacak.

Son dönemde gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan dizileriyle büyük bir başarı yakalayan ve izleyicinin kalbinde taht kuran diziler yapan OGM Pictures, bu kez de “Camdaki Kız”la adından söz ettirecek.

Camdaki Kız izleyiciyle buluşuyor

Gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız’da; Nalan karakterini Burcu Biricik canlandırıyor. Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek’in oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu kaleme alıyor, yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

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