Camdaki Kız 6. son bölümde Feride'yi şoke eden an! İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananlar

Camdaki Kız son bölüm tek parça yayınlandı. Sevilen ve ilgi gören dizi Camdaki Kız'ın 20 Mayıs tarihli bölümünde bu hafta heyecan dolu anlar yaşandı. Sedat, Nalan’la ilgili her şeyi yoluna soktuğunu düşündüğü için, yeniden çapkınlığa dönerken, Cana'nın hamlesi dikkat çekti. Feride’den gizlice Sedat’la buluşmaya karar veren Nalan'ın Sedat'la yakınlaşması ise sosyal medyada gündem oldu. Camdaki Kız 6. son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 20 Mayıs Perşembe yayınlanan 6. bölümde Feride, Sedat ve Nalan'ı öpüşürken görüyor.

Sedat ve Nalan’ın el ele tutuştuğu görüntülerin televizyonda yayınlanmasıyla, Feride, Nalan’ın hayatını yeniden zindan etmeye başlar. Rafet ise, Sedat ve Nalan ilişkisinin sorunsuz devam etmesinden ötürü oldukça mutludur. Bu yüzden Nalan’ı Koroğlu ailesinin namına yaraşır bir düğün alışverişine götürmeye karar verir. Gülcihan, ailesine karşı oldukça cimri olan Rafet’in Nalan’a çok pahalı bir hediye verdiğini öğrenir. Bu durum Gülcihan’ı çileden çıkarır ve sonunda öfkesi ona çok büyük bir hata yaptırır. Diğer yandan Sedat, Nalan’la ilgili her şeyi yoluna soktuğunu düşündüğü için, yeniden çapkınlığa döner. Ama hiç beklemediği bir kişi, onu büyük bir hatanın eşiğinden çevirecektir.

Nalan kendisini aşkın büyüsüne kaptırmışken, babasının da desteğiyle, Feride’den gizlice Sedat’la buluşmaya karar verir. Bu buluşmada, hayatının en mutlu anını yaşar. Ancak onu bekleyen büyük tehlikenin henüz farkında değildir.

Sedat, Nalan’la ilgili her şeyi yoluna soktuğunu düşündüğü için, yeniden çapkınlığa döner. Ama hiç beklemediği bir kişi, onu büyük bir hatanın eşiğinden çevirir. Bu kişi de Cana oluyor.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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