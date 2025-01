Çalışanları ardına bakmadan kaçtı, savunmak ona düştü: Benim karım dünyanın en iyi patronu!

Haberin Devamı

Meghan ile Harry'nin bu kadar çok konuşulmasının nedeni ise Vanity Fair dergisinde yer alan bir haberde haklarında ortaya atılan iddialar. Daha doğrusu Meghan'ın eski bir arkadaşının anlattıkları.

Derginin, Meghan Markle'ın eski bir iş arkadaşına dayanarak verdiği habere göre çiftin eski çalışanları ya kısa sürede arkalarına bile bakmadan kaçtı, ya da terapi görmek zorunda kaldı.

Bunun nedeni de yine yıllar önce tartışıldığı gibi Meghan Markle'ın yanında çalışanları canından bezdiren davranışları.

Aslına bakılırsa İngiliz kraliyet ailesine katıldığı ve Londra'da yaşadığı dönemde de Meghan Markle benzer iddialarla gündeme gelmiş hatta çalışanları, ücretin de küçümsenmeyecek kadar yüksek olmasına rağmen çok kısa süreler içinde istifa etmişti.

'KARIM ÇALIŞANLARINA YİYECEK VE ÇİÇEK BİLE GÖNDERİYOR'

Meghan ve Harry'nin basın ofisi, son dönemde yeniden ortaya atılan bu iddiaları tabii ki yalanladı.

Diğer yandan 40 yaşındaki Harry ise karısını "kanının son damlasına kadar" savunmayı sürdürüyor. Bunu 2023 yılında da yapmıştı Prens.

O dönemde The Mirror'a yaptığı açıklamada karısı Meghan'ın "çevresine nezaket yayan ideal bir patron olduğunu" söylemişti.

Bu konuya, yayınlandığında büyük olay yaratan Spare (Yedek) adlı kitabında da değindi Harry.

Orada karısı hakkında "Meghan çalışanlarına el yazısıyla kaleme aldığı teşekkür notları yazar. Hasta olan çalışanlarının halini hatırını sorar, onlara yiyecekler ve çiçekler gönderir" satırlarına yer vermişti.

Ama Vanity Fair'e konuşan kaynağa göre çalışanları, Meghan Markle'ı kocası Harry'den daha farklı bir açıdan görüyor.

YA KAÇTILAR YA DA TERAPİ GÖRMELERİ GEREKTİ

Gelin dergiye konuşan eski arkadaşının söylediklerine bir bakalım.

Onun anlattığına göre bir dijital platform için röportajlar hazırladığı sırada Meghan Markle ile birlikte çalışan ve ismi açıklanmayan biri Düşes'ten dert yandı.

Adı açıklanmayan bu kişi Markle ile birlikte üç bölüm çalıştıktan sonra izin almak zorunda kaldı.

Ama hepsi bu kadar değil. Vanity Fair'in ileri sürdüğüne göre başka eski çalışanları da ya kısa sürede izin aldı, ya istifa etti ya da terapi görmeye ihtiyaç duydu.

Bir başka deyişle yanında çalışanlar Markle'a çok kısa süre dayanıp sonra arkalarına bile bakmadan kaçtılar.

Meghan'ın bu eski arkadayı "Bence Meghan sürekli olarak kendini bir kurban gibi göstermek yerine eksikliklerine odaklansaydı insanlar üzerindeki algısı da daha iyi olabilirdi" diye konuştu.

Vanity Fair'e konuşan eski arkadaşı Meghan Markle ile çalışanlarının ilişkisinin ilk anda coşkulu bir görünüm sunduğunu ama en ufak bir şey kötüye gittiğinde hemen kendisini değil bir başkasını sorumlu tuttuğunu ve soğuk davranmaya başladığını ileri sürdü.

PERSONEL MÜDÜRÜ ÜÇ AYDA İSTİFA ETMİŞTİ: Meghan Markle'a çalışanlarına karşı sergilediği davranışlar nedeniyle yöneltilen eleştiriler yeni başlamadı elbette. Bu konu geçen yıl da personel müdürü Josh Kettler'ın istifasıyla bir kez daha gündeme gelmişti. Üstelik Kettler, Meghan ve Harry ile çalışmaya işten ayrılmadan üç ay önce başlamıştı. Invictus Oyunları'nın onuncu yılı nedeniyle Londra'ya yaptığı gezide de Harry'nin yanında yer almıştı.

İKİ DADI KAÇIP GİTMİŞTİ

Bu arada Josh Kettler, Meghan ile Harry'nin işinden ayrılan tek çalışanı değil.

Çift, Londra'dan ayrılmadan önce yanlarında çalışan birçok kişi iddialara göre kelimenin tam anlamıyla arkalarına bakmadan kaçmıştı. O zamanlar küçücük bir bebek olan oğulları Archie'ye bakması için işe başlayan iki dadı da bunlar arasında.

Bu konudaki iddia Prens Harry ve Meghan Markle hakkında yayınlanan Finding Freedom adlı kitabı Carolyn Durand ile birlikte kaleme alan Omid Scobie tarafından ortaya atılmıştı.

A Very Royal Baby: From Cradle to Crown adlı belgesele konuk olan Omid Scobie, Archie dünyaya geldikten sonra Harry ile Meghan'ın dadı konusundaki yaklaşımlarını anlattı.

Scobie'ye göre Prens Harry ile Meghan Markle, Archie'nin dünyaya gelmesinden sonra 2019 yılında uyku alışkanlıklarını düzenlemek için bir dadıyla çalışmaya karar verdi. Ne var ki bu dadının evdeki çalışma hayatı çok kısa sürdü.

Omid Scobie "Yasal nedenlerle bir başkasının iş yaşamıyla ilgili ayrıntıları veremem, ama dadının işe başlamasından iki gece sonra evde bir olay yaşandı ve dadı da gece yarısından sonra evden ayrıldı" diye konuştu. Bazı yayın organlarında dadıyı Markle'ın kovduğu öne sürüldü.

İKİNCİ DADI DA KISA SÜREDE EVDEN AYRILDI

Kraliyet yorumcusu Emily Andrews, Prens Harry ile Meghan Markle'ın daha sonra gece çalışacak başka bir dadıyla anlaştıklarını ama onun da evde uzun süre çalışmadığını anlattı.

Harry ile Meghan daha sonra sadece gündüz saatlerinde Archie'nin bakımını üstlenecek bir dadıyı denemeye karar verdi.

Finding Freedom adlı kitapta yazılanlara göre Harry, ağabeyi Wililam gibi evinin gece- gündüz çalışanlarla dolu olmasını istemedi.

Yine kitaba göre Harry ve Meghan, geceleri uyumaya gittiklerinde evde sadece kendilerinin ve küçük Archie'nin bulunmasını istedi.

Meghan Markle ile birlikte çalışan özel asistanı Melissa Touabti, bir başka sekreteri Samantha Cohen arka arkaya istifa etmişti. Daha sonra Markle'ın bir başka çalışanı Amy Pickerill ile adı açıklanmayan bir güvenlik görevlisi de işi bırakmıştı. Bu kadar kısa zamanda bu kadar çok çalışanının işi bırakması ise Meghan Markle'ın kaprislerine ve baskın kişiliğine bağlanmıştı.





HELİKOPTER PİLOTUNU YİYECEK ALMAYA GÖNDERDİ... O DA İSTİFA ETTİ

Yine aynı yıl çiftle birlikte çalışan helikopter pilotunun da Markle'ın isteklerine dayanamayıp istifa ettiği iddiaları basına yansımıştı. Radar adlı internet sitesinin haberine göre Markle ve Prens Harry için çalışan emektar helikopter pilotu, Düşes'in isteklerinden usanıp istifa etti.

Sitede yer alan habere göre çift için çalışan helikopter pilotu, Prens Harry tarafından sık sık o dönemde hamile olan karısının canının istediği atıştırmalık yiyecekleri almak için çeşitli yerlere gönderiliyordu.

Bir tür "7- 24 hizmet veren uçan yiyecek servisine" dönüştüğünü ileri süren pilot da çareyi istifa etmekte buldu.