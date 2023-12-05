Çağla Şıkel ve Cem Davran'dan işaret diliyle mesaj

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Cem Davran ve Çağla Şıkel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü unutmadıklarını söyledi ve ekledi:

“Bu yıl Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, Demirören Medya dijital kanallarından görme ve işitme kaybı bulunan bireyler için ilk kez sesli betimlemeler ve simultane dili çevrisiyle canlı yayınlanıyor.” İkili, işaret dili ile “3 Aralık Dünya Engelliler Günü, hepinizi çok seviyoruz” dedi.

Ödül töreni, engelli bireyler için ilk kez sesli betimlemeler ve simultane işaret dili çevirisi ile baştan sona Demirören TV kanallarından, dijital mecralardan ve D-Smart’dan yayınlanarak herkes için erişilebilir oldu.

Çağla Şıkel gecede iki kıyafet giydi. İki kıyafet de Züleyha Kuru imzalıydı. Cem Davran , Damat Tween takım elbise gydi

ENGELSİZ GECE

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P&G Türkiye Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “8 senedir Pantene olarak Altın Kelebek ailesi ve Hürriyet grubuyla iş birliği içindeyiz. Ve bugünlere gelmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Onlar engelli gibi görünmekle beraber bambaşka yeteneklere sahip bireyler. Bugün ilk defa Pantene Altın Kelebek ailesi sayesinde onlara engelsiz olarak ulaşıyoruz. İşaret diliyle betimlemelerle onlarla selamlarımı yolluyorum” dedi.

P&G Türkiye Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu

REYTİNG REKORU

Kanal D ve teve2 ekranlarından canlı yayınlanan 49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni izlenme rekorları kırdı. Tören, AB grubunda 4.21 reyting ve yüzde 12.42 izlenme payı, Total’de 3.47 reyting ve yüzde 8.85 izlenme payı, ABC1’de de 4.13 reyting ve yüzde 10.32 izlenme payı ile zirvede yer aldı.