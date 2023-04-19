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Büyük aşkta mutlu son... Gizlice evlendiler!

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#Üç Kız Kardeş#Üç Kız Kardeş 46. Bölüm#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 00:01

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan 'Üç Kız Kardeş' yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kanal D'nin iddialı dizileri arasında yerini alan; Özgü Kaya, Berker Güven, Veda Yurtsever, İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nu kadrosunda buluşturan dizinin 46. bölümünde; Derya ve Mustafa ailelerinden gizli bir şekilde nikah masasına otururken; Türkan ve Somer geri dönüşü olmayan bir yola girdi.

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Dizinin yeni bölümünde;

Türkan'a saldırdığı için karakolluk olan elektrikçi Recep, mahalleliyi yalan yanlış sözlerle galeyana getirdi.

Ellerinde taşlar ve soparlarla Türkan'ın evinin etrafını saranlar ona korku dolu anlar yaşattı.

Büyük aşkta mutlu son... Gizlice evlendiler

Evinin etrafını saran kalabalığın karşısına tek başına çıkan Türkan, uğradığı saldırıyı anlattı.

TÜRKAN, SÖZLERİYLE HERKESİ UTANDIRDI

Rüçhan'ın şikayetinin ardından Korman Zeytincilik'e gelen polisler Özer Korman'ı karakola götürdü.

Ben kimseye güvenmemeyi öğrendim Özer, sen hala öğrenemedin mi?

Türkan, kendisine saldıran kişinin serbest bırakıldığını haber vermek için Mustafa'yı aradı.

Mustafa'nın telefon konuşmasını dinleyen Somer, karısının başına gelenleri öğrenince çılgına döndü.

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SOMER, TÜRKAN'IN SALDIRIYA UĞRADIĞINI ÖĞRENDİ

Büyük aşkta mutlu son... Gizlice evlendiler

Bavulunu da alarak Türkan'ın evine gelen Somer, esnaflardan karısına saldıran kişinin adresini öğrendi.

Recep'ten hesap soran Somer, Türkan'ı yalnız bıraktığı her dakika için vicdan azabı duymaya başladı.

Büyük aşkta mutlu son... Gizlice evlendiler

İkili birlikte çıktıkları akşam yemeğinde doktorun verdiği müjdeli haberi kutladılar...

AŞK VAR BURADA AŞK! HERKES HİZAYA GELSİN

Battal'ın ifadesini öğrenen Özer, Rüçhan'a haksızlık yaptığını düşünmeye başladı. Sevilay'ın sözleriyle sinirlenen Özer, karısını savundu:

İnandığı konuda hoyratça sonuna kadar gider ama ne adam satın alır ne de adaleti yanıltır. Rüçhan dürüsttür...

Mustafa ile evlenmeyi kafasına koyan Derya, nikah gününü ve saatini kardeşi Dönüş'e haber verdi.

Gelmek zorundasın çünkü şahidim sensin!

Türkan'ı ziyarete giden Nesrin'e kapıyı Somer açtı. Kaynana - damat arasında gerilim yükseldi.

Büyük aşkta mutlu son... Gizlice evlendiler

Biraz daha bu şekilde davranmaya devam ederseniz sadece torununuzu değil, kızınızı da koparırım sizden

Türkan ve Somer'in yaşadığı eve giden Rüçhan, gelinine bebek hediyesi verdi.

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Büyük aşkta mutlu son... Gizlice evlendiler

Sen Kormanlar'ın en büyük şansısın Türkan. Adımız, sanımız, soyumuz seninle yürüyecek...

Derya ve Mustafa için beklenen gün geldi. İkili ailelerinden gizli bir şekilde nikah masasına oturdu.

Nikaha son anda yetişen Dönüş, kardeşini mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Büyük aşkta mutlu son... Gizlice evlendiler

Derya'nın Fatih'in kızı olduğunu düşünen Dönüş, taşları birleştirdiğinde kafası iyice karıştı.

İhtiyacı olan evrakları almak için çalışma odasına giden Somer, Türkan'ın evinde çekilen fotoğrafları buldu.

Annesine fotoğrafların amacını soran Somer, aldığı cevapla şaşırdı.

Olur da Türkan ile boşanırsanız çocuğun velayeti için lazım olur diye düşündüm

Anne-oğulun konuşmalarını duyan beklenmedik biri vardı: Nezahat!

Somer ve Türkan'ın evliliğini kurtarmak için Rüçhan'dan yardım istemeye giden Nezahat, fotoğrafları görünce şoke oldu.

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Nezahat, öğrendiklerini Nesrin'e de anlattı.

Büyük aşkta mutlu son... Gizlice evlendiler

Kızının çalıştığı eve giden Nesrin, onu temizlik yaparken görünce çok üzüldü.

Türkan'ı Somer'e karşı uyarmaya çalışan Nesrin, kızını ikna edemeyince çantasında getirdiği fotoğrafları gösterdi.

NESRİN, RÜÇHAN'IN PLANINI ANLATTI

Bak seni dillerine nasıl dolayacaklar? Bak neler diyecekler

Dizinin final sahnesinde;

Annesinden duyduklarından sonra eve giden Türkan, Somer'e boşanmakta kararlı olduğunu söyledi.

Türkan'ın değişimine anlam vermekte zorlanan Somer, öfkeyle evden çıktı.

Seni unutacağım Türkan! Seni hiç yaşanmamış sayacağım!

Teselliyi Mine'de arayan Somer, geri dönüşü olmayan bir hata yaptı.

 SOMER, TÜRKAN'I TERK EDİP MİNE'YE GİTTİ

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#Üç Kız Kardeş#Üç Kız Kardeş 46. Bölüm#Kanal D

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