Büyük aşkta mutlu son... Gizlice evlendiler!

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Dizinin yeni bölümünde;

Türkan'a saldırdığı için karakolluk olan elektrikçi Recep, mahalleliyi yalan yanlış sözlerle galeyana getirdi.

Ellerinde taşlar ve soparlarla Türkan'ın evinin etrafını saranlar ona korku dolu anlar yaşattı.

Evinin etrafını saran kalabalığın karşısına tek başına çıkan Türkan, uğradığı saldırıyı anlattı.

TÜRKAN, SÖZLERİYLE HERKESİ UTANDIRDI

Rüçhan'ın şikayetinin ardından Korman Zeytincilik'e gelen polisler Özer Korman'ı karakola götürdü.

Ben kimseye güvenmemeyi öğrendim Özer, sen hala öğrenemedin mi?

Türkan, kendisine saldıran kişinin serbest bırakıldığını haber vermek için Mustafa'yı aradı.

Mustafa'nın telefon konuşmasını dinleyen Somer, karısının başına gelenleri öğrenince çılgına döndü.

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SOMER, TÜRKAN'IN SALDIRIYA UĞRADIĞINI ÖĞRENDİ

Bavulunu da alarak Türkan'ın evine gelen Somer, esnaflardan karısına saldıran kişinin adresini öğrendi.

Recep'ten hesap soran Somer, Türkan'ı yalnız bıraktığı her dakika için vicdan azabı duymaya başladı.

İkili birlikte çıktıkları akşam yemeğinde doktorun verdiği müjdeli haberi kutladılar...

AŞK VAR BURADA AŞK! HERKES HİZAYA GELSİN

Battal'ın ifadesini öğrenen Özer, Rüçhan'a haksızlık yaptığını düşünmeye başladı. Sevilay'ın sözleriyle sinirlenen Özer, karısını savundu:

İnandığı konuda hoyratça sonuna kadar gider ama ne adam satın alır ne de adaleti yanıltır. Rüçhan dürüsttür...

Mustafa ile evlenmeyi kafasına koyan Derya, nikah gününü ve saatini kardeşi Dönüş'e haber verdi.

Gelmek zorundasın çünkü şahidim sensin!

Türkan'ı ziyarete giden Nesrin'e kapıyı Somer açtı. Kaynana - damat arasında gerilim yükseldi.

Biraz daha bu şekilde davranmaya devam ederseniz sadece torununuzu değil, kızınızı da koparırım sizden

Türkan ve Somer'in yaşadığı eve giden Rüçhan, gelinine bebek hediyesi verdi.

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Sen Kormanlar'ın en büyük şansısın Türkan. Adımız, sanımız, soyumuz seninle yürüyecek...

Derya ve Mustafa için beklenen gün geldi. İkili ailelerinden gizli bir şekilde nikah masasına oturdu.

Nikaha son anda yetişen Dönüş, kardeşini mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Derya'nın Fatih'in kızı olduğunu düşünen Dönüş, taşları birleştirdiğinde kafası iyice karıştı.

İhtiyacı olan evrakları almak için çalışma odasına giden Somer, Türkan'ın evinde çekilen fotoğrafları buldu.

Annesine fotoğrafların amacını soran Somer, aldığı cevapla şaşırdı.

Olur da Türkan ile boşanırsanız çocuğun velayeti için lazım olur diye düşündüm

Anne-oğulun konuşmalarını duyan beklenmedik biri vardı: Nezahat!

Somer ve Türkan'ın evliliğini kurtarmak için Rüçhan'dan yardım istemeye giden Nezahat, fotoğrafları görünce şoke oldu.

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Nezahat, öğrendiklerini Nesrin'e de anlattı.

Kızının çalıştığı eve giden Nesrin, onu temizlik yaparken görünce çok üzüldü.

Türkan'ı Somer'e karşı uyarmaya çalışan Nesrin, kızını ikna edemeyince çantasında getirdiği fotoğrafları gösterdi.

NESRİN, RÜÇHAN'IN PLANINI ANLATTI

Bak seni dillerine nasıl dolayacaklar? Bak neler diyecekler

Dizinin final sahnesinde;

Annesinden duyduklarından sonra eve giden Türkan, Somer'e boşanmakta kararlı olduğunu söyledi.

Türkan'ın değişimine anlam vermekte zorlanan Somer, öfkeyle evden çıktı.

Seni unutacağım Türkan! Seni hiç yaşanmamış sayacağım!

Teselliyi Mine'de arayan Somer, geri dönüşü olmayan bir hata yaptı.

SOMER, TÜRKAN'I TERK EDİP MİNE'YE GİTTİ