Burhan Akdağ kimdir nereli kaç yaşında?

Ünlü televizyoncu Müge Anlı ile evlilik yaşayan Burhan Akdağ, son günlerde merak edilen isimler arasında yer aldı. İşte, Burhan Akdağ'ın kendi dilinden hayatı;

Doğum tarihi: 30 Ocak 1961

Ben ilkokulda, ortaokulda, lisede iken arkadaşlarım bana, “Sen ileri de çok iyi bir gazeteci olacaksın” derlerdi. 83 senesinde başladığım gazeteciliği tam 33 yıldır soluksuz devam ettiriyorum. 50 yıldır yani yarım asırdır da fotoğraf çekiyorum. Güneş Gazetesi ile başladım. Haftalık Şey Gazetesi oradan da Tan Gazetesi’ne geçtim. Tan'ın Tan olduğu milyonlar sattığı dönemlerde çalıştım. Sabah Gazetesi kuruldu Sabah'a geçtim. Günaydın Gazetesi’ne geldim. Foto Spor'da çalıştım. İlk Alem Dergisini çıkarttım. Alem'de iken televizyon ile tanıştık ilk magazin programı Alemi yaptık. Oradan Kanal 6'ya transfer olduk. Top Secret Dergi ve programını yaptık. O da büyük ilgi gördü. Sonra Manşet dergisini yaptım. İbrahim Tatlıses'in Randevu Dergisini yaptım. Bunlar hep bilinenler. Onun haricinde görsel ve yazılı basında çok fazla imzam oldu. Kanal 6, Star TV, Show TV, Kanal D, ATV gibi o kadar çok kanalda çalıştım ki, çalışmadığım kanal kalmadı diyebilirim.

Ben spor muhabirliği de yaptım. İki dünya kupası takip ettim. Futbolu çok seviyorum. 1.lig maçlara gidip fotoğraflar çektim. Sonra Saraybosna’ya savaşa gittim. İki savaş gördüm. Güneydoğu'da olayların çok sıkı olduğu dönemlerde 90'lı yıllarda Hakkari'de Sarıyer-Yüksekova maçını izlemeye gittim...

3 evlilik yaptım ama 2 eşim var. Müge Anlı’yla 2 kez evlendim. Bir gün tartışmıştık boşanmak istediğini söylemişti. Ben de ‘boşanmazsan…’ diye söylendim. Ertesi gün boşandık. Sonra evlendiğimiz tarihte yine evlendik.

3 çocuğum var. İlk eşimden bir oğlum bir kızım var. Oğlum Metehan Amerika'da inşaat mühendisi. Kızım Aslıhan burada müzik öğretmeni. Müge Anlı'dan olan kızım Lidya da şu an okuyor. Aynı zamanda bir dedeyim. Oğlum Metehan'ın 2 kızı, Azra ve Arya var. Onlar da Amerika'da yaşıyorlar.