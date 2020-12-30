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Haber Giriş: 30.12.2020 - 12:49 | Son Güncelleme:

Burcu Özberk kimdir? O Ses Türkiye performansı merak konusu

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Burcu Özberk kimdir? O Ses Türkiye performansı merak konusu
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O Ses Türkiye yılbaşı özel programında yer alacak isimlerden biri de Burcu Özberk oldu. Son dönemin sevilen ekran yüzlerinden olan Burcu Özberk'in O Ses Türkiye performansı şimdiden merak konusu. 2020'nin Ekim ayında FOX'ta başlayan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştı. İşte Burcu Özberk'in hayatıyla ilgili bilgiler...

Türk dizi ve tiyatro oyuncusu Burcu Özberk, 12 Aralık 1989 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu olan Burcu Özberk, İlk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır. 2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır. En son Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. 2020'nin Ekim ayında FOX'ta başlayan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır.

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