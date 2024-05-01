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Burcu Kıratlı: Resim yapıp, senaryo yazıyorum

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#Burcu Kıratlı#MAG#Oyuncu
Burcu Kıratlı: Resim yapıp, senaryo yazıyorum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 08:02

OYUNCU Burcu Kıratlı, MAG dergisinin mayıs sayısına konuk oldu.

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Kıratlı, kendisinde geliştirmek ve değiştirmek istediği özellikleri şöyle sıraladı:

“Çok sabırsızım ve tez canlıyım. Bunu biraz törpülesem iyi olacak. Duygularımla anlık hareket ederim, biraz durup düşünüp planlı hareket etmek pek bana göre değil. Bunun da üstüne çalışmalıyım. Kendini geliştirmek hiçbir zaman son bulmaması gerek. Her zaman kendine dönüp performansını değerlendirip nerelerde eksik olduğunla yüzleşmelisin.”

Burcu Kıratlı: Resim yapıp, senaryo yazıyorum

Oyuncu ayrıca resim yapmanın kendisini rahatlattığını söyledi:

“Müziğimi açıp saatlerce resim yapabilirim. Ayrıca senaryo da yazıyorum.”

Kıratlı en yakın arkadaşının ise annesinin olduğunu belirtti:

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“Annem; sırdaşım, yol arkadaşım, arkamdaki dağ, yanımdaki dost, önümdeki yol.”

 

 

 

 

 

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#Burcu Kıratlı#MAG#Oyuncu

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