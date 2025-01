Bu kadarını kayınvalidesi bile yapamamıştı... Kraliçe olmayı beklemeden 115 yıl sonra tarih yazacak

Haberin Devamı

Orta sınıf bir ailenin üç çocuğunun en büyüğü olarak kırsal bir bölgede dünyaya gelen Kate Middleton ya da tam adıyla Catherine Elizabeth Middleton, görünüşe göre çok da uzak olmayan bir gelecekte ülkesinin kraliçesi olacak...

Böylece adını tarihe de "halktan gelen kraliçe" olarak yazdıracak.

Ama sadece bu kadar değil...

115 YIL SONRA BİR İLK OLACAK

Kate Middleton aynı zamanda ülke tarihinde 115 yıl sonra bir ilke de imzasını atacak. Halkın onca sevdiği, Galler Prensesi unvanını devraldığı kayınvalidesi Diana'nın bile yapamadığını yapacak Kate...



Böylece bir değil iki kez adı yüzyıllar sonra bile tarih sayfalarında yer alacak.

Bunun için kendisine çok değer verdiği bilinen kayınpederi Kral Charles'ın bir "evet" demesi gerekli sadece.

Bunun nasıl olacağına gelirsek...

Anlatmak için biraz geriye gidelim...

KATE ETKİSİ O ZAMAN BAŞLADI

Takvimler 16 Kasım 2010 gününü gösterirken Prens William ile St. Andrews Üniversitesi'ndeki uzatmalı sevgilisi Kate Middleton'ın nişanlandığı duyuruldu. Genç çift, bu mutlu haberin ardından kol kola basının karşısına çıktı..

O gün Kate'in üzerinde mavi bir elbise vardı. Bilindik bir moda markasının imzasını taşıyan koyu mavi renkli nişan elbisesi bir anda yok sattı... İşte o yıllar boyunca 'Kate etkisi' olarak adlandırılan durumun ilk örneğiydi..

Aileye katılmasından sonra Kate'in üzerinde görülen her elbise, giydiği her ayakkabı, kullandığı her aksesuar, orijinali olmasa bile benzeri kapış kapış satıldı.

İşte şimdi The Times'ın haberine göre Galler Prensesi Kate Middleton, yakın bir gelecekte İngiliz kraliyet ailesinin üst düzey üyelerinin desteklediği ulusal markalara verdiği ruhsat benzeri bir belgeyle kullandığı bazı ürünleri üreten markalara bir tür "garanti belgesi" ya da "yetki belgesi" verebilir.

EN SON 1910 YILINDAKİ GALLER PRENSESİ BÖYLE BİR YETKİ VERMİŞTİ

The Times'ın haberine göre ailenin desteklediği markalara bu tür bir onayı en son 1910 yılında dönemin Galler Prensesi Mary verdi. Ondan sonra aynı unvanı taşıyan Prenses Diana dahil hiçbir Galler Prensesi böyle bir yetkiye sahip olmadı.

Eğer bu iddia gerçekleşirse Kate Middleton 115 yıl sonra bu yetkiye sahip olan ilk Galler Prensesi olarak bir ilke imza atacak.

Her ne kadar bu konuda kesin bir tarih belirtilmemiş olsa da The Times'ın haberine göre Kate Middleton da bunun bir an önce olmasını istiyor.

Saray kaynaklarına göre Kate İngiliz markalarını, bu konudaki becerilerini takdir ettiğini göstermek için sabırsızlanıyor.

Kraliyet izinleri diye tanımlayabileceğimiz bu bir tür garanti belgesi firmalara genellikle beş yıllığına veriliyor.

FİRMA İÇİN BÜYÜK BİR REKLAM OLUYOR

Genellikle ailenin önde gelen üyelerinin de alışveriş yaptığı bu firmalar aynı zamanda Kraliyet İzin Sahipleri Derneği'nin üyesi oluyor.

Bunun sayesinde de yaptıkları işlerle bağlantılı olarak kraliyet ailesi üyelerinin isimlerini kullanabiliyorlar.

Söz gelimi Kraliçe Camilla kısa bir süre önce bir yüz bakım ve gelinlik markasına 30 yıllık bir yetki belgesi vermişti.

Bu yeni gelişme Kate Middleton'ın moda markalarının satışı üzerindeki etkisinin bir sonucu. Çünkü dünyanın dört bir yanındaki kadınlar yıllardır onun giydiği her şeyi kapış kapış satın alıyor. "Kate etkisi" denilen bu durum da moda markaları için satış garantisi anlamına geliyor.

'KATE ETKİSİ' HER ALANDA

Bir pazarlama ve halkla ilişkiler firmasının kurucusu olan Nicola Pink, The Times'a yaptığı açıklamada "Kate'in markalar üzerindeki geniş etkisini gördük. Kate'in bu konuda bu kadar güçlü olmasının nedeni ise her zaman gerçekçi bir görüntü sergilemesi. Kate gerçekten sevdiği ve desteklemek istediği markaları seçiyor" diye konuştu.

Kate'in zaman zaman ürünlerini kullandığı bir mücevher tasarımcısı ise Prenses'in kendilerine ait tasarımları çeşitli etkinliklerde kullandığını hatırlattı. Onun kullanımından sonra da satışların yüzde 500 fırladığını sözlerine ekledi.

Bu konuda son söz yine Kral Charles'ın olacak. Çünkü birçok konuda olduğu gibi bu konuda da kraliyet ailesinden kimlerin markalara bu türden destek vereceğine karar veren kendisi.