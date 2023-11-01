Bu gençlere dikkat! ‘Bir Derdim Var’ yaraları sarmaya geliyor...

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KAYIP GENÇLERE UZANAN YARDIM ELİ...

Bir Derdim Var genç kadrosuyla da dikkat çekiyor. Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu’nun yer aldığı genç kadro oynadıkları karakterlerle günümüzde birçok gencin yaşadığı sorunlara ayna tutacak. Birce Akalay’ın Doktor Nilüfer Toska rolüne hayat vereceği dizide Mert Fırat ise Savcı Ömer karakteri ile izleyici karşısına çıkacak. Genç oyunculardan Ata Artman öfke problemi olan Kuzey karakterine, Ava Yaman bipolar kişilik bozukluğu sebebiyle klinikte kalan Özge karakterine, Esila Umut çoklu kişilik bozukluğu yaşayan Leyla karakterine, Ataberk Mutlu anksiyete ve duygu durum bozukluğu hastası olan Arif karakterine, Ezgi Gör “bulimia nevroza” hastası olan Ferda karakterine, Efe Poylu ise obsesif kompülsif bozukluğu yüzünden istifleme hastalığına sahip olan Burak karakterine hayat verecek.

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MOR VE ÖTESİ’NDEN BİR İLK

“Bir Derdim Var” adını Türk Rock müziğinin önde gelen gruplarından Mor ve Ötesi’nin efsanevi şarkısından alıyor. Umutsuz gençler için bir ışık yakmayı hedefleyen proje, Mor ve Ötesi imzalı müzikleriyle de ses getirecek. Grup aynı zamanda kariyerleri açısından bir ilke imza atarak dizinin müzik süpervizörlüğünü de üstleniyor. Dizinin müziklerinde ise Aytekin Ataş’ın imzası bulunuyor.

Esila Umut - Efe Poylu - Ava Yaman - Ezgi Gör - Ataberk Mutlu - Ata Artman

UZMANLARIN DANIŞMANLIĞINDA YAZILIYOR

Sadece ergenlikteki gençlerin değil, ailelerinin de sorunlarını ekrana taşıyacak olan “Bir Derdim Var”ın önemli bir özelliği de; senaryosunun uzman isimlerin danışmanlığında yazılıyor olması. Büyük bir titizlikle yazılan hikâyenin danışmanlığını Uzm. Psk. Esra Altınbilek, Doç. Dr. Elif Erol ve Prof. Dr. Burak Doğangün yapıyor.

BAŞARILI OYUNCULAR, GENÇ YETENEKLER

Uyarlama tasarımı Duygu Ertekin’e, senaryosu Yekta Torun’a ait “Bir Derdim Var”ın yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci oturuyor. Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Erdem Şenocak, Başak Gümülcinelioğlu, İdil Sivritepe, Sami Aksu ve Sennur Nogaylar gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan dizide ayrıca genç yetenekler Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu da rol alıyor. İtalya’nın izlenme rekorları kıran dizisi “Oltre La Soglia”nın yerli uyarlaması “Bir Derdim Var”, çok yakında Kanal D’de ekrana gelmeye başlayacak.