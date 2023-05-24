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'Bu gece çok eğleneceğiz...' İhanet görüntülerini yayınladı

Güncelleme Tarihi:

#Kraliçe#Kraliçe 10. Bölüm#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 23:36

Burcu Özberk (Deniz), Gökhan Alkan (Ateş), Selin Şekerci (Zeynep), Özgün Karaman (Ali), Ayşe Akın (Narin), Serhat Parıl (Mahir), Afra Karagöz (Duygu),Gülşehri Mina Kekeç (Rüya), Umut Kaplıca (Aslan), Cihat Tamer (Galip), Enes Koçak (Murat), Ecenaz Üçer (Hande), Ege Semih Erken (Efekan), Melis Özçimen (Şahsene),Caner Nalbanoğlu (Burak), Merve Honca (Simay) ve Ferhat Yılmaz'ı (Kulüp Başkanı) kadrosunda buluşturan; senaryosunu Nil Güleç Ünsal ile Özlem İnci Hekimoğlu'nun kaleme aldığı yönetmenliğini ise Cevdet Mercan'ın üstlendiği MEDNOVA Yapım imzalı 'Kraliçe' 10. bölümü ile ekranlardaydı.

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Dizinin yeni bölümünde;

Aslan'ın kendi çocuğu olmadığını öğrenen Ali, Narin'i yaka paça evden kovdu.

Bu gece çok eğleneceğiz... İhanet görüntülerini yayınladı

Ateş ve Gaye arasındaki ilişkiyi çözen Deniz, Mahir ile konuşup boşanmak istediğini söyledi.

'İKİSİNİ DE REZİL EDECEĞİM'

Ateş'i köşeye sıkıştırmak için her yolu deneyen Deniz, durumu kardeşi Zeynep ile de paylaştı.

Bu gece çok eğleneceğiz... İhanet görüntülerini yayınladı

Ziya'nın yönlendirmesi ile karakola giden Narin, Ali ve ablalarından şikayetçi oldu.

BİZ BU SAVAŞI KAZANACAĞIZ

Bu gece çok eğleneceğiz... İhanet görüntülerini yayınladı

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Ateş'i de alarak Gaye'nin evine yemeğe giden Deniz, planlarını uygulamaya başladı.

Ev hediyesi bahanesiyle Gaye'nin evine gizli kamera yerleştiren Deniz, ikilinin tüm konuşmalarını kayıt altına aldı.

DENİZ, İSTEDİĞİ DELİLLERE ULAŞTI

Tanışma hikayelerinden bahseden Deniz, davranışları ile Ateş'in kafasını karıştırdı.

Bu gece çok eğleneceğiz... İhanet görüntülerini yayınladı

Ateş ve Deniz'in tanışma hikayeleri Gaye'nin keyfini kaçırdı. İlişkilerinin bitme nedeninin Deniz olduğunu öğrenen Gaye, Ateş'e hesap sordu.

Narin'in Aslan'ı almasından korkan Ali, oğlu ile birlikte Selim'in evine sığındı.

Zeynep'e evlenme teklif eden ve red cevabı alan Selim, kararlı olduğunu gösterdi.

Bu gece çok eğleneceğiz... İhanet görüntülerini yayınladı

Adliyeye koşan Narin, Aslan'ın geçici velayetini aldı. Mahkemeden gelen karar Ali'yi yıktı.

GEÇİCİ VELAYET NARİN'E VERİLDİ

Deniz, yeni kulüp anlaşmasını karısı ve kızı ile kutlamak istediğini söyleyen Ateş'e büyük bir parti vermeyi teklif etti.

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Başına geleceklerden habersiz olan Ateş, parti teklifini düşünmeden kabul etti.

Bu gece çok eğleneceğiz... İhanet görüntülerini yayınladı

Dizinin final sahnesinde;

Ali'nin Aslan'ı Selim'in evinde sakladığını öğrenen Narin, polislerle birlikte gelip oğlunu aldı.

Partinin her detayıyla ilgilenen Deniz, camianın önde gelen isimlerini Gaye'nin restoranındaki kutlamaya davet etti.

Bu gece çok eğleneceğiz... İhanet görüntülerini yayınladı

Kusursuz başlayan parti, Ateş ve Gaye'nin barkovizyonda yayınlanan görüntüleri ile kabusa döndü.

Hem kocasını hem de Gaye'yi alt eden Deniz, geceye imzasını attı.  

Bu gece çok eğleneceğiz... İhanet görüntülerini yayınladı

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#Kraliçe#Kraliçe 10. Bölüm#Kanal D

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