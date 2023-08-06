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Bu hikayeyi anlatan “May December”, isimli film Samy Burch’ün senaryosu, Todd Haynes yönetmenliğinde perdeye aktarıldı. 76’ncı Cannes Film Festivali’nde ilk gösterimi yapılan “May December”ın 1 Aralık’ta izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Yönetmen Todd Haynes’in “Bu film için sağlam oyunculara ihtiyacımız vardı” dediği “May December”ın kadrosunda Natalie Portman, Julianne Moore ve Charles Melton var. Başarılı yönetmen Todd Haynes ve oyuncular, Barbaros Tapan ile bir araya gelerek filmi Hürriyet Kelebek okurları için anlattı.

◊ Todd ve Julianne’e bir soru. Yanılmıyorsam, bu sizin beşinci iş birliğiniz. Acaba aranızdaki bağı bu kadar özel yapan şey nedir?

- Julianne Moore: Ah, bağları bu kadar özel yapan nedir, bilmiyorum. Yani, kişisel olarak Todd’u anladığımı, onun bakış açısını gördüğümü hissediyorum. Bu yaratıcı ortaklığa sahip olduğum için kendimi çok şanslı buluyorum. Bu yüzden sonsuza dek ona minnettarım.

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- Todd Haynes: Birlikte yaptığımız her filmde Julie’yi izleyerek bir şeyler öğrendiğimi hissediyorum. Onu bu kadar uzun zamandır tanıdığım için çok mutluyum. Birine inanmak, inanılmaz bir deneyim, bilgi ve sezgi ile gelir. Bu sadece en başından beri sahip olduğuna inandığım bir şey. Beni, yazdıklarımı ve bazen benim bile bilmediğim bir şekilde düşündüklerimi bilmesini sağlamak çok özel.

◊ Todd, “May December”ın hazırlık sürecinden bahseder misiniz?

- Todd Haynes: Natalie (Portman) senaryoyu bana 2020’de gönderdi, sanırım COVID’in ortasındaydık. Senaryoyu okudum, Samy Burch’ün tüm karakterlerin karmaşıklığını inanılmaz derecede ölçülü bir şekilde gözlemleme şekli beni hemen büyüledi. Ama bunların hiçbiri, filmi nasıl çekeceğime dair fikir oluşturmadı. Savannah’daki ortaklarımla ve bu filmde birçok yeni insanla birlikte çalıştım. Ancak bu kareleri canlandırmak, izleyicinin dikkatini çekmek ve tüm bu bilgi katmanlarından faydalanmak için gerçekten kadroda olduğu gibi sağlam oyunculara ihtiyacımız vardı.



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◊ Julianne, karakterinize nasıl hazırladınız?

- Julianne Moore: Oldukça aceleci bir ön prodüksiyondu. Demek istediğim, ekip çok hızlı bir şekilde bir araya geldi ve bir tür heyecan patlamasıydı. Dürüst olmak gerekirse hazırlanmak için ne kadar zamanımız olacağını bilmiyorduk. Yani, gerçekten çok şeyimiz yoktu. Ama bence herkes bunun üzerinde çalışmak için çok heyecanlıydı.

Özellikle Natalie ve benim, ilginç bir simbiyotik ilişkimiz var ve onun karakterinin çoğu, benim karakterimle ilgili gözlemlerine dayanıyor. Natalie ve ben birbirimizle çok vakit geçirdik. Bu sahnelerde birlikte çalışabildik. Kendi performansını, benim bir karakter olarak yaptıklarıma dayanarak inşa edebildi. Senaryo gerçekten aldatıcıydı. Samy Burch’ün senaryosunu ilk okuduğunuzda bir bakıma, çok basitmiş gibi görünüyor. Sonra üzerinde çalışırken hepimiz bunun inanılmaz derecede karmaşık ve yoğun olduğunu gördük.

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◊ Natalie, bu filmde rol almak nasıl bir duyguydu?

- Natalie Portman: Böylesine karmaşık, lezzetli çatışmalarla dolu iki karaktere sahip bir filmin parçası olmak inanılmaz. Ve böylece, Todd’un basitçe insan olan ve her karakter kadar dağınık, eksiksiz olmamıza izin veren kadınlara bakış açısını görmek, bunu her zaman teşvik etmesini sağlamak inanılmazdı.

Todd olağanüstü bir yetenek

◊ Todd Haynes’ın vizyonunun, genellikle aşk ve gaddarlık arasında gidip gelen bu hikâyeyi anlatmak için mükemmel olduğunu düşünüyor musunuz? Sizinle başlayalım Charles Melton...

- Charles Melton: Burada olduğum için minnettarım. Bu hikâyeyi anlatmaya gelince çok gergindim... Julie, Natalie ve Todd, işlerinde yaratıcı ustalar, çok güçlendiriciydiler. Onlarla çalıştığım için şanslıydım.

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- Natalie Portman: Todd bu inanılmaz gerilimi ve dramayı çok ince vuruşlarla anlattı... Filmde karanlık atmosfere rağmen mizah duygusu da var. Bu filmi Todd, tabii ki Julie ve Charles ile yapmak en büyük hayalimdi.

◊ Julianne, eklemek istediğiniz bir şey var mı?

- Julianne Moore: Todd en iyisidir. Onun filmlerinden birinde olmak harika çünkü tam anlamıyla çerçeve tarafından tutuluyorsunuz. Hikâyenin neresinde olduğunuzu, sizi nasıl çerçevelediğine ve bunun nasıl bir nevi bedava olduğunu biliyorsunuz. Bütün bu işi onun yaptığını bilmek bir oyuncu olarak beni çok özgür kılıyor.

Demek istediğim, görsel, duygusal ve dilsel olarak hikâye anlatımında gerçekten çok titiz biri. Eğer senaryoyu o yazdıysa, size sadece kendi işinizi yapmak düşüyor. Dediğim gibi, işi duygusal ve entelektüel olarak da yaptı ve bu kesinlikle bir zevk meselesidir. Todd gerçekten olağanüstü bir yetenek. Hepimiz onunla bu deneyimden keyif aldık.

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İNANILMAZ DERECE KARMAŞIK VE ZORLAYICIYDI

◊ Charles, rolünün gelişimine odaklanmak istiyorum. Oyuncu seçmelerine ve ardından çekimlere gidene kadar yaptığınız hazırlıktan bahseder misiniz?

- Charles Menton: Senaryoyu ilk okuduğumda ve Joe için karar verdiğimde, ona karşı bu doğuştan gelen anlayışı hissettim ve filme gidene kadar Todd ile birçok konuşma yaptım. Birlikte bir sürü akşam yemeği yedik ve sadece bu adamın kim olduğundan ve kendi yaşadıklarımın belirli yönlerinden bahsettik. Onunla aramda paralellikler kurduk. Todd, Julianne ve Natalie’ye güvendim.

◊ Julianne Moore, büyük yaş farkı olan ilişkiler hakkında neler düşünüyorsunuz?

- Julianne Moore: Senaryoyu okuduğumda ‘Benim karakterim haddi aşan biri mi’ ve ‘bunu nasıl ele alacağız’ sorularını düşündüm. Çünkü yaş farkı bir şeydir, ancak bir yetişkin ile bir çocuk arasındaki ilişki tamamen başka bir şeydir. Canlandırdığım karakterin ihlali o kadar büyük ki... Bu benim için inanılmaz derecede karmaşık ve zorlayıcıydı... İnsanoğlunun sınırları vardır. Bu özel filmde de, diğer herkesin olduğu kadar Gracie’nin de ihlallerini görüyorsunuz. Bence bu filmin bu kadar tehlikeli hissettirmesinin nedeni, kimsenin sınırlarını bilmemesi...

Film müzik üzerine

inşa edildi

◊ Filmin müzikleri de etkileyici... Müzik unsurunu filmde nasıl kullandınız?

- Todd Haynes: Filmdeki müzik için tüm ipuçlarını aldım ve senaryoya koydum. Sonra filmi çekerken, diyalog olmadığında yaptığımız gibi, her bir sahneye göre her bir ipucunun sıralanacağı müziği çaldık. Sonra müziği filmin geçici parçası olarak kullandık. Sevgili bestecimiz Marcelo Zarvos ile bir noktada filmin benzersiz ve beklenmedik şekillerde bu müzik üzerine inşa edildiğini fark ettik.