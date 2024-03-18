Bu acıya yürek dayanmaz! Yargı Türkiye'yi ağlattı...

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Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı, kadrosunda Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi isimlerin yer aldığı Yargı 87'nci bölümüyle ekrana geldi.

Dizinin yeni bölümünde;

Bir kadına saldıran gruba müdahale eden Tuğçe arkasından yaklaşan saldırganı görmedi. Başına aldığı darbe ile bayılan Tuğçe’yi grup sürükleyerek odaya çekti.

Eren Başkomiser kızını aramaya niyetlendiği anda odaya giren Kubilay amir bir takım emirler verip rapor hazırlamasını istedi.

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İclal Savcı, Yekta’yı meslekten attırmak için harekete geçti. Sulh cezada yargılanan Yekta, hakim karşısına çıktı. Delilleri inceleyen hakim Yekta’yı serbest bıraktı.

DOKTOR CİHAN’IN SIRRI NE?

Vicdan azabı çeken hırsız girdiği evde birini vurduğunu itiraf etti. Olayı araştıran Ilgaz, ev sahibi Cihan’ı ifadeye çağırdı. Ortada vurulan kimse olmadığını söyleyen Cihan, olanları saçmalık olarak nitelendirdi. Ilgaz ise hırsızın yaralandığı bıçakta kan ve parmak izine rastlandığını söyledi. Bıçakta bulunan parmak izi Cihan’ın beş yıl önce vefat eden annesine ait çıktı. Cihan annesinin öldüğü günü anlattı.

Ilgaz daha sonra Cihan’ın eşi Duru’yu ifadeye çağırdı. Duru ifade verirken agresif tavırlarıyla dikkat çekti.

Kesik baş cinayetini araştıran Savcı Efe herhangi bir bilgiye ulaşamadı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran cinayetle ilgili bilgi toplanamaması Başsavcıyı rahatsız etti.

Ceylin cezaevine gidip Çınar’ı ziyaret etti. Güzel haberler veren Ceylin, Erdal hemşirenin bulunduğunu söyleyip itirafçı olduğunu anlattı. Çınar ise duydukları karşısında tepkisiz kaldı. Ailesini merak eden Çınar dışarıda neler olup bitiğini sordu.

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YEKTA TERK EDİLDİ!

Yekta ve Laçin nikah törenine dostlarını davet etti. Nikah memurunun evlenmeyi istiyor musunuz sorusuna Laçin ‘hayır’ yanıtını verdi.

“Senin gibi çıkarcı biriyle aslan evlenmeyeceğim. Beni yaraladın, aşağıladın, tek istediğin Laçin’in köleliği... Hayatta tek başardığım şeye de sahip çıktın. Kitabım! Ne seni ne de sana ait olan hiçbir şeyi istemiyorum o yüzden ‘hayır’ diyorum.”

Laçin’in cevabı karşısında şoke olan Yekta ne yapacağını bilemedi.

TUĞÇE’Yİ DENİZE ATTILAR

Saldırganlar Tuğçe’yi bir arabaya koyup deniz kenarına götürdü. Torbaya koydukları Tuğçe’yi denize attılar.

Denize düşünce ayılan Tuğçe yüzerek su yüzüne çıktı.

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Sevgilisiyle tiyatroya gitmek için plan yapan Efe de Tuğçe’yi aradı ama ulaşamadı.

Polis ekipleri Eren’i arayıp yapılan aramalarda kesik bacak bulduklarını bildirdi.

Kesik baş cinayetini Efe Savcı ile birlikte araştıran Eren, Efe Savcıyı da olay yerine çağırdı. Efe aramaların daha da genişletilmesini istedi.

DENİZDEN ÇIKAN KİŞİ ŞOKE ETTİ

Ceset arayan ekipler denizde hareketsiz yatan birini buldu. İlk kontrollerin ardından ‘başka biri, yaşıyor’ diye sahildekilere bilgi verildi.

Eren Başkomiser sahilden çıkan kişinin yüzünü açtı. Sedyede Tuğçe’yi gören Eren ve Efe krize girdi. Tuğçe hemen hastaneye kaldırıldı. Eren ve Efe’nin feryadı ekran başındakilere de duygusal anlar yaşattı.

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Çaresiz kalan Eren, Ilgaz’ı arayıp ‘Tuğçe, parçalamışlar kızımı Ilgaz. Parçalamışlar kızımı.’ sözleriyle gözyaşlarına boğuldu.

Tuğçe’nin başına gelenleri duyan ekip arkadaşları panikle hastaneye koştu.

EREN'İN ACISI YÜREKLERİ DAĞLADI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ilgaz ve Ceylin, Eren’in yanına gidip ne olduğunu sordu.

‘Denizden çıktı saçlarından tanıdım. Örtünün altında bembeyazdı. Kanı, canı çekilmiş... Yüzü mor, darp etmişler. Elini ayağını tuttum, hamur gibi. Parçalamışlar kızımı Ilgaz, çiçeğimi paramparça etmişler.’





Öfkeden deliye dönen Eren, etrafındakileri azarladı. Bütün ekip olayı araştırmaya başladı.

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Doktor, Tuğçe’nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Tedavisinin yoğun bakımda devam edileceğini söyledi. Tuğçe hakkında her şeyi söylemeyen doktor Cihan, Adli Tıp görevlilerini de uyardı. Yaptıkları kontrollerin ardından ikili haber bekleyenlere sadece ‘çok kötü’ demekle yetindi.

EREN’İN ÖFKESİ

Hastaneden çıkan Eren, emniyete gitti. Yaşananlardan kızını görevlendiren Kubilay amiri sorumlu tutan Eren, amirini darp etti. Ilgaz, Eren’e sarılıp onu sakinleştirmeye çalıştı. Eren’e soruşturma açıldı.

Savcı İclal, Tuğçe’nin soruşturmasını yürütmek için Başsavcıdan onay almak istediğini Ilgaz’a söyledi. Ilgaz da bu duruma karşı çıktı. Ilgaz, İclal’den önce davranıp dosyayı aldı.

EREN HER ŞEYİ ÖĞRENDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Doktordan bilgi alan Savcı Efe, Eren ile konuşmak istedi. Tuğçe’nin durumunu Eren’e söyledi. Kızı hakkında gerçekleri öğrenen Eren gözyaşlarına boğuldu. Doktor, Eren’e kızını görmesi için izin verdi. Baba-kızın bir araya gelmesi duygusal anlara sahne oldu. Tuğçe’nin babasına ‘öldür onları’ dediği duyuldu.

Tuğçe’nin Beyoğlu’nda gittiği adreste oturan kişi emniyete geldi. Tuğçe tarafından kendisine not bırakıldığını söyledi. Adresi alan Ilgaz, olay yerine doğru hareket etti.

Kızından adresi öğrenen Eren, olayın gerçekleştiği apartmana gitti. Eve giren Eren gizli kamerayı buldu. Kameradaki kartı telefonuna takan Eren kızının başına gelenleri ağlayarak izledi.

Dizinin final sahnesinde ise Tuğçe’ye saldıranlara yer verildi. Arabada bekleyenlerden birinin Tuğçe’yi görmesi için Eren’e yardım eden doktor çıktı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Yargı'nın yayınlanan son bölümü izleyenleri de etkiledi. Tuğçe'nin başına gelenler seyircileri gözyaşlarına boğdu. Sosyal medyada dizinin son bölümüyle ilgili çok sayıda mesaj paylaşıldı.

Emel Saydam

Biz ne izledik böyle. Yerimde gerildim.

Seda Eliuzun

Ah ah Eren, Tuğçe izlerken çok ağladım.

Burak Şentürk

Bu nasıl bölümdü gözümü kırpmadan izledim. Tuğçe'nin yaşadıkları çok acı.

Ayşe Demir

Bunu yapanları hemen bulun ne olur. Canım Tuğçe..