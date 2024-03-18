Bu acıya yürek dayanmadı! 'Öldür onları baba'

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EREN’İN ACISI YÜREKLERİ DAĞLADI

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in paylaştığı dizi Yargı’nın yayınlanan yeni bölümü yüreklere dokundu. Milyonları gözyaşlarına boğan bölüm soluksuz izlenirken; duygu yüklü sahneler sosyal medyanın da gündemine oturmayı başardı. Bir kadına saldıran gruba müdahale eden Tuğçe, başına aldığı darbe ile bayıldı ve grup Tuğçe’yi sürükleyerek bir odaya çekti. Adamlar hava karardığında battaniyeye sardıkları Tuğçe’yi denize attı. Denizde kopuk bir bacak bulunduğu haberini alan Eren, hemen olay yerine gitti ve Efe’yi de çağırdı. Aramalar sürerken ekipler Tuğçe’yi buldu. Eren ve Efe bulunan kişinin Tuğçe çıkmasıyla büyük bir yıkıntı yaşarken perişan halde bulunan Tuğçe hastaneye yetiştirildi. Şiddetli iç kanaması olan Tuğçe ameliyata alınıp müdahale edilirken durumunun çok kritik olduğu bilgisi verildi. Bu esnada Tuğçe’nin başına gelenleri öğrenen Ilgaz ve Ceylin, bunu Eren’den saklamak isterken Efe, Eren’e gerçeği söyledi.

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EREN’İN ÖFKESİ HIZ KESMEDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Tüm bu olanlardan sonra çıldıran Eren, emniyete gidip hemen işe koyulmak istese de Kubilay’ın bu dosyaya karışamayacağını söylemesiyle daha da deliye döndü ve Kubilay’a saldırdı. Yaşananlardan kızını görevlendiren Kubilay Amiri sorumlu tutan Eren, amirini darp etti. Olaylara şahit olan İclal Savcı, Kubilay’a Eren’in görevden uzaklaştırılması konusunda talimat verdi. Ilgaz ve İclal Savcı, Tuğçe’nin dosyasını almak için yarışırken başsavcı dosyayı Ilgaz’a verdi.

“NE YAPTILAR SANA ÇİÇEĞİM “

“ÖLDÜR ONLARI BABA”

Yargı final sahnesi ile de çok konuşuldu. Gizlice yoğun bakıma giren Eren kızını haline perişan olurken Tuğçe’nin ağzından çıkan ‘Baba öldür onları’ cümlesi Eren’i harekete geçirdi ve herkesten gizli bir plan yaptı. Eren hastaneden çıkıp önce olayın gerçekleştiği eve sonra da evde bulduğu gizli kamera görüntüsüyle köprü altındaki bir telefoncuya gitti. Bölümün sonunda Tuğçe’ye saldıran adamlar arasında yer alan Kartal’ın Tuğçe’nin yattığı hastanede çalıştığını gördüğümüz anlar izleyicilere şok etkisi yarattı.

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YEKTA YOLUN SONUNA MI GELDİ?

Yargı’nın yeni bölümünde Yekta için de tehlike çanları çalıyordu. İclal Savcı’nın müvekkiline karşı taraftan aldığı tazminatı eksik beyan eden Yekta’ya açtığı soruşturma kapsamında Yekta mahkemeye çıktı ve onu Ceylin savundu. Yekta tutuksuz yargılanırken tüm inancını kaybetmiş şekilde İclal Savcı’nın onun sonunu getireceğini Ceylin’e söyledi. Nikah sırasında memurun Laçin’e evlenmeyi istiyor musunuz sorusuna Laçin’in hayır cevabı herkesi şoka uğrattı.

YARGI, PAZAR’IN GALİBİ OLDU

Yargı’nın yayınlanan yeni bölümü izleyicinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Heyecanın ve temponun bir an olsun düşmediği bölüm iki kategoride yüksek izlenme rakamlarına ulaşarak reytinglerin zirvesine oturdu. Çarpıcı diyalogları ve dram sahneleri ile ekrana gelen bölüm reytinglerin yanı sıra; sosyal medyada da TT listelerinde yer aldı.

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TÜRKİYE’NİN EMMY ÖDÜLLÜ DİZİSİ

2023 yılında Uluslararası Emmy Ödülleri’nde en iyi "Telenovela" ödülünü alan, Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Defne Kayalar, Alican Yücesoy, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Naşit Özcan, Sermet Yeşil, Ayşegül Cengiz, Muttalip Müjdeci, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli, Onur Tekin, Çağrı Atakan ve Dilara Çakır gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

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‘Yargı’ heyecan dolu yeni bölümleri ile pazar akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.