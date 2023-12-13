Brooklyn Nine-Nine yıldızı ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Braugher'in basın sözcüsü Jennifer Allen Associated Press'e yaptığı açıklamada aktörün geçirdiği kısa bir hastalıktan sonra öldüğünü söyledi.

Chicago doğumlu aktör, 1989 yapımı "Glory" filminde Morgan Freeman ve Denzel Washington ile birlikte rol almış ve Amerikan İç Savaşı sırasında tamamı siyahlardan oluşan bir ordu alayını konu alan filmle Denzel Washington ilk Oscar’ını kazanmıştı.

Hollywood’daki uzun oyunculuk kariyerine rağmen Andre Braugher, 2019'da Associated Press'e verdiği demeçte, Afro-Amerikan kökenli aktörler için rollerin "çok az ve çok uzak" olduğu bir Hollywood'da iş bulmakta zorlandığını söylemişti.

Haberin Devamı

Ancak Andre Braugher Homicide adlı dizide yedi sezon boyunca oynayacağı Dedektif Frank Pembleton rolüyle kendini kanıtlayacaktı. Bu rolle kariyerindeki ilk Emmy ödülünü kazanacak ve 1998'de bir drama dizisinde yer alan En İyi Erkek oyuncu ödülünü alacaktı.

Usta aktör ikinci Emmy ödülünü ise 2006'da "Thief" adlı dizisiyle kazandı. Braugher toplamda 11 Emmy ödülüne aday gösterildi.

Yıllar sonra, Andy Samberg'in başrolünü oynadığı "Brooklyn Nine-Nine "da Komiser Ray Holt rolüyle komediye geçiş yaparak çok farklı bir dizide çok farklı türde bir polisi canlandıracaktı. Dizi 2013'ten 2021'e kadar NBC'de sekiz sezon boyunca devam etti.

Daha sonra bir başka komedi ağırlıklı drama dizisi "Men of a Certain Age" ile komediye devam etmiş olsa da Brooklyn Nine-Nine, karanlık ve ağır dramalarda rol almasıyla tanınan Braugher için büyük bir değişimi temsil ediyordu.

Braugher ona dünya çapında en çok ünü sağlayan bu dizi için "Bunun kariyerimin geri kalanından çarpıcı biçimde farklı bir şey yapma fırsatı olduğunu hissettim. Sanırım bir aktör olarak çok daha esnek hale geldim ve bir sahnenin nasıl oynanacağına dair inanılmaz sayıda olasılığa daha açık oldum" demişti.

Haberin Devamı

Andre Braugher, Brooklyn Nine-Nine yayınlandığı süreçte bu dizideki rolüyle de dört Emmy ödülüne aday gösterildi. Ünlü oyuncu Homicide dizisindeki rol arkadaşı Ami Brabson ile 30 yılı aşkın bir süredir evliydi. Çiftin üç oğulları vardı.