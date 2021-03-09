Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölecek mi sorusu izleyicilerin gündemini oluşturmaya devam ediyor. 86. son bölümde Demir Züleyha'dan boşanmak istiyor ve 87. bölümde merak içinde bırakacak gelişmeler yaşanıyor. Züleyha'nın kaçırılması ve bir türlü bulunamaması dizinin fragmanına damga vuruyor.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek'in ayrılık durumuna dair henüz bir detay yer almıyor.