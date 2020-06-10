Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranlarında yayınlanan, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Murat Ünalmış gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova koronavirüs salgını nedeniyle çekimleri durdurulan diziler arasında yer alıyor. Normal dönemin başlamasıyla dizilerin bir çoğu izleyici karşısına çıkmaya başladı. Ancak Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama yapılmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 64. bölümüyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Dizinin yeni bölüm tarihi ve fragmanıyla ilgili gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fekeli, Demir'in yapacağı yeni iş anlaşmasını durdurmak ister. Ancak elbette Demir, onu dinlemeyecektir. Şehirde yine kötü niyetli adamların dolaşması, Hünkar'ı da harekete geçirir. Hünkar, tüm Adana ahalisini arkasına toplayarak, şehir kulübündeki çok önemli bir toplantıyı engellemek için harekete geçer. Adana halkı arkada, Hünkar önde, adeta Çukurova'nın geleceğine yürürler. Fekeli de, gizli bir gurur ile Hünkar'ı izlemektedir.

Demir, hala annesine kızgındır. Konak çalışanları da gıklarını çıkarmasalar bile, Demir'i hatalı bulmaktadırlar. Tüm olan biten arasında herkesin ilk kez aynı fikirle ve umutla beklediği bir misafir gelecektir.

Yeminini bozduğunu söyleyerek Züleyha'nın odasına giren Behice, elinde şırınga, üzerinde hemşire kıyafetiyle amacına ulaşabilecek mi? Kapıda bekleyen askerleri de uzaklaştıran Behice, Züleyha kendisini görünce ne yapacak?

Dizinin 63. Bölümünün en kritik anı ise Yılmaz'a Adnan'ın babası olduğunu söyleyen ve Müjgan'ın okuduğu mektubun ortaya çıkmasıdır. Yılmaz'ın hayatı yine bir mektupla mı değişecektir? Yılmaz aslında iki erkek evladı olduğunu sonunda öğrenebilecek mi? Tüm bunların cevabı Bir Zamanlar Çukurova 64. Bölümde izleyici ile buluşacak.