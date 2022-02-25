Bir Zamanlar Çukurova 125. son bölümde Fikret savaşın ortasında kaldı! İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

Haberin Devamı

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça ve kesintisiz yayınlandı. Atv ekranlarında perşembe akşamı sevenleri ile buluşan dizide bu hafta Fikret, herkesin içinde Fekeli'nin katilinin Abdülkadir olduğunu ilan etti. Beyrut'a giderek Mehmet Kara'yı araştırmak isteyen Fikret'in bulunduğu yere bombalı saldırı yapılması gözleri yeni bölüm fragmanına çevirdi. Bir Zamanlar Çukurova 125. bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 125. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hakan, kendisine kurulan kumpastan sağ kurtulmayı başarır ancak bu kez Züleyha'nın sorularıyla karşı karşıya kalır. Şüphenin pençesine düşen Züleyha, Hakan'la arasına mesafe koyarken, Hakan kendisini öldürmeye çalışan düşmanını aramaya koyulur.

Haberin Devamı

Fikret, herkesin içinde Fekeli'nin katilinin Abdülkadir olduğunu ilan eder. Olay yaratan itirafın ardından Abdülkadir için Çukurova'da barınmak zor hale gelir. Çukurova halkı Fikret'in sözlerine itimat eder ancak Abdülkadir'in hapsi boylaması için kanıta ihtiyaç vardır.

Züleyha, Mehmet'in kendisinden bir şeyler sakladığına emin olur. Bunun üzerine Fikret, Beyrut'a giderek Mehmet Kara'yı araştırır. Mehmet'in aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu düşünen Fikret, ele geçirdiği bilgilerle büyük sırrı çözer.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI