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Bir Zamanlar Çukurova 124. son bölümde Hakan öldü mü? İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

#Bir Zamanlar Çukurova#Televizyon#Dizi
Bir Zamanlar Çukurova 124. son bölümde Hakan öldü mü İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

Bir Zamanlar Çukurova 124. son bölüm izleme ekranı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yayınlandı. Perşembe akşamları seyirci karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'nın 17 Şubat tarihli son bölümünde Vahap'ın Mehmet Kara'nın aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu ilan etmesi çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Ofise gelen zarftan çıkan fotoğraf Züleyha'yı şoke ederken, dizinin final anında Hakan'ın bindiği arabanın patlaması akıllara "Hakan öldü mü? sorusunu akıllara getirdi. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 124. son bölüm full HD izleme ekranı ve bu hafta yaşananlar.

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Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında perşembe akşamı sevenleri ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın 17 Şubat tarihinde yayınlanan son bölümünde Züleyha'nın kendisini kaçıran Erdil'den intikamını alması dikkat çekerken Hakan'a düzenlenen bombalı saldırı ekranlara damga vurdu. Dizinin yeni bölüm fragmanında Fikret'in amcası Fekeli'nin katilinin kim olduğunu açıklaması çarpıcı anların sinyallerini verdi. Hakan'ın ölüp ölmediği yeni bölümde belli olacak.

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleme ekranı

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 124.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vahap, Mehmet Kara'nın aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu ilan ettikten sonra korkuya kapılıp bağ evine sığınır. Bağ evine gelen Abdülkadir, Vahap'tan hesap sorar. Vahap'ın sözlerine inanan tek kişi Fikret olur. Fikret, Çetin'le beraber Vahap'ı bulup konuşturmaya çalışır ancak Vahap yaptıklarını deliliğe vurur. Hakan ise Vahap'a canını bağışlamak için son bir şans verir.

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Sırrı açığa çıkma noktasına gelen Hakan, mektupla ilgili Züleyha'ya bir açıklama borçludur. Hakan, okuması için Züleyha'ya mektubu verirken, zarftan çıkan fotoğraf Züleyha'yı çok şaşırtır.

Züleyha, kendisini kaçıran Erdil'den intikamını çok ağır alır. Diğer yandan Çolak, Züleyha'nın evine kadar girmeye kalkınca Hakan'ın gözü döner ve Çolak'ın üzerine yürür. Her şey yoluna girmişken bu kez Hakan hain bir pusunun kurbanı olur.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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