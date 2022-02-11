Bir Zamanlar Çukurova 123. son bölümde Züleyha'ya şaşırtan mektup! İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

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Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında perşembe akşamı sevenleri ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın 10 Şubat tarihinde yayınlanan son bölümünde Abdülkadir'i kaçıran Fikret, olanları Hakan ve Züleyha'ya anlatırken, Hakan'ın ortak çıkarları için Abdülkadir'le anlaşma masasına oturması ekranlara damga vurdu. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleme ekranı

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 123. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha, Çolakların kurduğu kumpasın kurbanı olur. Çolak'ın adamları zorbalıkla Züleyha'yı kaçırır. Korku dolu anlar yaşayan Züleyha'nın imdadına Hakan yetişirken, hiç beklenmedik bir olay meydana gelir. Çolaklar arasında çıkan tartışmada Özhan silahını kullanır.

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Fikret duygularını daha fazla içinde tutamaz ve Züleyha'nın karşısına çıkıp ona aşık olduğunu itiraf eder. Fikret'in itirafı karşısında Züleyha ne yapacağını bilemez. Diğer yandan zor günlerinde Züleyha'yı yalnız bırakmayan Hakan, aradaki buzları eritme fırsatı yakalar.

Abdülkadir'i kaçıran Fikret, olanları Hakan ve Züleyha'ya anlatır. Abdülkadir'in foyasını ortaya çıkaran Fikret, bu kez Mehmet Kara'nın peşine düşerken, Hakan, ortak çıkarları için Abdülkadir'le anlaşma masasına oturur. Abdülkadir ve Hakan'ın önündeki en büyük engel olan Vahap, herkes için büyük bir tehlike oluşturur.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI