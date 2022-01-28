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Bir Zamanlar Çukurova 121. son bölüme Fikret'in intikam hamlesi damga vurdu! İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

#Bir Zamanlar Çukurova#Televizyon#Dizi
Bir Zamanlar Çukurova 121. son bölüme Fikretin intikam hamlesi damga vurdu İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

Bir Zamanlar Çukurova 121. son bölüm izleme ekranı yayınlandı. Züleyha'nın Hakan'la evlenmekten vazgeçtiği Bir Zamanlar Çukurova'nın 27 Ocak tarihli son bölümünde, Saniye ve Gülten'in ölümü tüm Çukurova'yı yasa boğdu. Çolak'ın gelişi tüm dengeleri değiştirirken Fekeli'yi Abdülkadir'in öldürdüğünü öğrenen Fikret'in silahı alarak evden çıkması ekranlara damga vurdu. Tüm bunların ardından Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünü ekran başında izleyemeyenler 121. bölümü internetten izlemenin yollarını aramaya başladı. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 121. son bölüm full HD izleme ekranı ve bu hafta yaşananlar.

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Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında perşembe akşamı sevenleri ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın 27 Ocak tarihinde yayınlanan son bölümünde Hakan ve Fikret'in Çolak'ın huğlara müdahalesine karşı elbirliği yapması dikkat çekerken Saniye ve Gülten'i son yolculuğu ekran başındakileri derinden etkiledi. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleme ekranı

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 121. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukurova iki acı ölümle yasa boğulur. Geçirdikleri talihsiz kaza sonucunda Saniye ve Gülten hayata gözlerini yumar. Tüm Çukurova Saniye ve Gülten'i son yolculuğuna uğurlarken cenazede gözyaşları sel olur. Eşini ve doğmamış bebeğini kaybeden Çetin büyük bir acıyla sınanırken, hem eşini hem kız kardeşini kaybeden Gaffur ise Üzüm'le başbaşa kalır.

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Çolak'ın gelişi Çukurova'da dengeleri değiştirir. Vahap, ağabeyi Abdülkadir'in yanından ayrılıp Çolak'ın tarafına geçerken; Hakan ve Fikret, Çolak'ın huğlara müdahalesine karşı elbirliği yapar. Çolak'ın mekanını basan Fikret ve Hakan, silah çekip gözdağı vermeye kalkınca Çolak Ağa öfkeden çılgına döner.

Fekeli'yi Abdülkadir'in öldürdüğünü öğrenen Fikret'in gözü döner. Kendisinden gizledikleri için Lütfiye ve Züleyha'ya sert çıkarken, Abdülkadir'e amcasını öldürmenin bedelini ödetmeye kalkar. Silahını alıp Abdülkadir'in peşine düşen Fikret'in önünde kimse duramaz.

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