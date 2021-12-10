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Bir Zamanlar Çukurova 116. son bölümde Züleyha'nın vurulması damga vurdu! İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

#Bir Zamanlar Çukurova#Televizyon#Dizi
Bir Zamanlar Çukurova 116. son bölümde Züleyhanın vurulması damga vurdu İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

Bir Zamanlar Çukurova 116. son bölüm izleme ekranı yayınlandı. Her perşembe seyirci karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'nın 9 Aralık tarihli son bölümünde, evlilik teklifi Züleyha'nın alnından vurulması ekranlara damga vurdu. Fikret, teyzesini dinleyip Betül'le evlenmeyi kabul etmesi dikkat çekerken, Çukurova'dan gidip gitmeyeceği de heyecanlı anlara neden oldu. Tüm bu gelişmelerin ardından son bölümü kaçıranlar Bir Zamanlar Çukurova 116. bölümü izlemenin yollarını aramaya başladı. İşte, Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full HD izleme ekranı ve bu hafta yaşanan gelişmeler.

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Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında perşembe akşamı sevenleri ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta Hakan'ın Mehmer Kara olmadığını Züleyha'ya itiraf etmesi dikkat çekti. Fikret'in, Züleyha'yı kalbinden nasıl atacağını düşünürken Betül ile nişanlanması da çarpıcı gelişmelerden oldu. Bir Zamanlar Çukurova son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleme ekranı

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 116. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Lütfiye ve Betül'ü yeterince korkutan Abdülkadir, Vahap'ı da alıp gider. Ancak Lütfiye'nin işin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Betül'ü, olanları kimseye anlatmaması konusunda tembihlerken, Abdülkadir'in Fekeli'yi öldürdüğünü kanıtlayacak deliller aramaya girişir.

Züleyha'ya duyduğu aşkın imkansız olduğunu anlayan Fikret, teyzesini dinleyip Betül'le evlenmeyi kabul eder. Betül amacına ulaşmanın mutluluğunu yaşarken, Fikret, Züleyha'yı kalbinden nasıl atacağını düşünmeye başlar. Nişan gününde gözlerini Züleyha'dan alamazken, Lütfiye, Züleyha'yı unutabilmesi için Çukurova'dan gitmesi gerektiğini söyler.

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Vahap ve Abdülkadir'in Fikret'e kurduğu kumpası öğrenen Hakan, bu kez Abdülkadir'in gözünün yaşına bakmaz ve arkasından iş çeviren ikiliyle büyük bir tartışmaya girer. Vahap'ın kendisine ayak bağı olması Abdülkadir'i yeni bir karar almaya iter.

Hakan'a gittikçe bilenen Vahap, onun canını yakmak için hedefine Züleyha'yı koyar. Gizlice Züleyha'nın odasına girecek kadar gözünü karartan Vahap'ı bu kez kimse durduramaz.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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