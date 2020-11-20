Bir Zamanlar Çukurova 73. son bölüm tam ve kesintisiz izle - Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça yayınlandı

Bir Zamanlar Çukurova 73. bölümüyle 19 Kasım Perşembe akşamı ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Heyecanla takip edilen dizinin son bölümünde konağa yerleşen Sevda'nın Saniye'ye olan davranışları ekranlara yansıdı. İşte, Bir Zamanlar Çukurova son bölümün tamamı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 73. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Behice, kendi kurduğu kumpasta, ummadığı bir şekilde kurban haline gelir. Saldırıya uğramış görüntüsü vermesi için tuttuğu Erdinç, üzerine bir köpek saldırınca Behice'yi vurur ve korkuyla onu orada bırakıp uzaklaşır! Halasının adeta kovulmuş olması, Müjgan'ı yine sonunu hesap etmediği bir karara iter! Müjgan da halasının peşinden evi terk edecektir. Fikret ise onu geri döndürmeye çalışırken, kendini açıklayamayacağı bir durumun içine soktuğundan habersizdir.

Halası ile ilgili olan biten, Müjgan'ın yine gözünün dönmesine neden olur. Fikret ile dertleşir ama sonrasında gelişenler yine sakinleşmesine engel olur. Müjgan, Züleyha'ya hesap sormaya konağa gider! Demir ona engel olur! Karşısına itiraf mektubunu çıkarmak ister ama bu vesile ile mektubun çalındığından haberdar olacaktır!

Behice'nin kaybolması ile başlayan olaylar, Fekeli ve Demir'i yine konuyu düşünmeye iter. İkisi de katili bulup, bir an önce cezasını vermek istiyordur ama ne Behice'ye ne başkasına karşı ellerinde en ufak bir ipucu yoktur. Çaresiz bekleyiş, Demir'in bir basın toplantısı düzenlemesine neden olur. Ancak bu basın toplantısı, Züleyha ve Yılmaz arasında yeni bir gerginliğin de kapısını aralar!

Saniye'yi Sevda'ya karşı sakinleştirmek, çiftlikteki yerlerini kaybetmemek için çabalayan Gaffur yine başını belaya sokar! Demir'in gözünde yeniden yükselmesini sağlayacak çok önemli bir bilgi elde eder. Ancak bilgiyi ne Saniye'ye ne Demir'e iletemeden yine önce sakarlığı sonra boşboğazlığı ile kendini büyük bir derdin ortasında bulur!

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.