Bir Zamanlar Çukurova 61. yeni bölüm fragmanı izle - Yılmaz Adnan'ın kendi oğlu olduğunu öğrenecek mi?

Her hafta perşembe akşamları ATV'de ekranlara gelenBir Zamanlar Çukurova 26 Mart'ta 61. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Sevilen dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan yeni bölüm fragmanına Yılmaz'ın aldığı 2 farklı mektup damga vurdu. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 61. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaşadıklarına, kendisine yapılanlara ve en çok da evlatlarından ayrılmaya daha fazla dayanamayan Züleyha, Fekeli'nin silahını kapar ve soluğu konakta alır! Demir, Züleyha'nın silahından çıkan kurşunlarla yere yığılır! Demir ameliyathaneye giderken, Züleyha da ellerinden kelepçe ile jandarmaların arasında cezaevine gönderilir. Yıllar önce çiftlikten jandarma eşliğinde Yılmaz götürülmüştü. Bu kez Yılmaz, gider aracın arkasından koşar, Adeta tarih tekerrür etmektedir.

Züleyha, evlatlarından ayrı kalmanın acısıyla haykırarak konağı terk ederken, Hünkar da evlat acısıyla gözyaşları içinde hastaneye koşacaktır. Hünkar'ı evlat sınavında hiç yalnız bırakmayan ise tesadüfen orada bulunan Fekeli olacaktır. Demir'in yaşam mücadelesi devam ederken, Hünkar hiç beklenmeyen bir dostluk eliyle Züleyha'yı ziyarete de gider. Bir yandan Yılmaz, bir yandan Hünkar ve onlardan tüm hikayeyi dinleyen Savcı Jülide, Züleyha'yı kurtarmak için uğraşırlar ama içerde de zor bir hayat vardır. Züleyha, sessiz kalmak istese de hayat onu, içerde de zorlu bir mücadeleye sokacaktır. Züleyha'nın ise artık kaybedecek bir şeyi kalmamıştır.