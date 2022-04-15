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Bir Zamanlar Çukurova 132. son bölümde Çolak'ın Züleyha'ya silah çekmesi şoke etti! İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

#Bir Zamanlar Çukurova#Dizi#Televizyon
Bir Zamanlar Çukurova 132. son bölümde Çolakın Züleyhaya silah çekmesi şoke etti İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

Bir Zamanlar Çukurova 132. son bölüm izle ekranı internet platformundan yayınlandı. Her perşembe sevenlerinin karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'nın 14 Nisan tarihli son bölümünde Züleyha'nın Hakan'ı affetmesi dikkat çekerken çarpmanın etkisiyle beyin kanaması geçiren Fikret'in ölüp ölmeyeceği merak uyandırdı. Dizinin final anında ise konağa saklanan Şermin'i isteyen Çolak'ın Züleyha'ya silah dayaması ekranlara damga vurdu. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full HD izleme ekranı ve 132. bölümde yaşananlar.

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Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında perşembe akşamı sevenleri ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın 14 Nisan tarihinde yayınlanan son bölümünde Çolak'la evlenmeyi kabul eden Betül'ün Çolak'ı zehirlemesi çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Konaktan zorla Şermin'i almak isteyen Çolak Züleyha'nın engel olmasıyla neye uğradığını şaşırırken, Şermin'i vermek istemeyen Züleyha'ya silah doğrultması gözleri yeni bölüme çevirdi. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleme ekranı

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 132. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukurova'yı terk etmeye hazırlanan Hakan, tam havaalanına gelmişken tesadüfen Fikret'in ağır yaralandığını öğrenerek geri döner. Çarpmanın etkisiyle beyin kanaması geçiren Fikret'in ameliyatının mevcut şartlarda yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılınca Hakan, bu ameliyatı yapabilecek tek doktoru bulup getireceğini söyler.

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Abdülkadir'in ağır yaralı olmasından endişelenen Betül, Çolak'la evlenmeyi kabul eder ancak Çolak'ı zehirlemeye kalkıp yakalanınca hayatı tehlikeye girer. Aradığı doktorun uygun olmadığını öğrenen Hakan, Züleyha'nın güvenini yeniden kazanmasını sağlayacak sürpriz bir hamle yapar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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