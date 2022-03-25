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Bir Zamanlar Çukurova 129. son bölüme konağa icra gelmesi damga vurdu! İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

#Bir Zamanlar Çukurova#Dizi#Televizyon
Bir Zamanlar Çukurova 129. son bölüme konağa icra gelmesi damga vurdu İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleme ekranı internet platformundan yayınlandı. Her perşembe seyirci karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'nın 24 Mart tarihli 129. son bölümünde Hakan hisselerin devrini sağlayacak belgeyi imzalamayınca Züleyha'nın tetiği çekmesi heyecan dolu anlara neden oldu. Kerem Ali'nin para için kaçırıldığı son bölümde Betül'ün kurduğu oyunla konağa icra gelmesi ekranlara damga vurdu. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Bir Zamanlar Çukurova 129. bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümde yaşananlar.

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Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında perşembe akşamı sevenleri ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın 24 Mart tarihinde yayınlanan son bölümünde Fikret'in Kerem Ali için parayla tehdit edilmesi dikkat çekti. Dizinin final anında konağı mühürlenen Züleyha'nın eşyalarını toplayarak evi terk etmesi ise çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleme ekranı

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 129. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha'nın silahını doğrulttuğu Hakan, tüm gerçekleri anlatır ancak Züleyha'yı ikna etmeyi başaramaz. Hakan hisselerin devrini sağlayacak belgeyi imzalamayınca Züleyha tetiği çeker… Betül'ün kurduğu oyun meyvelerini verir ve icra memurları konağın kapısına dayanır. Büyük şaşkınlık yaşayan Züleyha gerekli parayı bulup konağı kurtarmaya çalışırken, Hakan elinde para dolu bir çanta ile çıkagelir.

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Fekeli'nin ölümünün ardından anlaşmanın artık geçersiz olduğunu söyleyen Müjdat, Kerem Ali üzerindeki haklarından feragat etmek için 10 milyon para talep eder. Avukatları ile birlikte konağa gelen Müjdat, parasını alıp haklarından feragat eder ancak bu sırada Kerem Ali'nin kaybolması ortalığı karıştırır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

 

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#Bir Zamanlar Çukurova#Dizi#Televizyon

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