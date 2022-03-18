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Bir Zamanlar Çukurova 128. son bölüme Züleyha'nın Hakan'ı kaçırması damga vurdu! İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

#Bir Zamanlar Çukurova#Dizi#Televizyon
Bir Zamanlar Çukurova 128. son bölüme Züleyhanın Hakanı kaçırması damga vurdu İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

Bir Zamanlar Çukurova 128. son bölüm izleme ekranı yayınlandı. Perşembe akşamları seyirci karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'nın 17 Mart tarihinde yayınlanan son bölümünde Züleyha'nın Mehmet Kara'nın silah kaçakçısı Hakan Gümüşoğlu olduğunu öğrenerek tüm Çukurova'ya onu deşifre etmesi dikkat çekerken Hakan’ın gözaltına alınması çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Dizinin final anında ise Hakan'ı kaçıran Züleyha'nın tehdidi ekranlara damga vurdu. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 128. son bölüm full HD izleme ekranı ve bu hafta yaşananlar.

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Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında perşembe akşamı sevenleri ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın 17 Mart tarihinde yayınlanan son bölümünde Züleyha'nın evlilik kararı aldığı Hakan’ı derhal hayatından uzaklaştırma kararı alması çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Hakan'ı kaçıran Züleyha'nın hisselerini kendisine devretmek için silah çıkarması ise gecenin en çok konuşulan konusu oldu. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleme ekranı

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 128. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmet Kara olarak tanıdığı ve evlenmek üzere olduğu kişinin silah kaçakçısı Hakan Gümüşoğlu olduğunu öğrenen Züleyha büyük bir yıkım yaşar. Züleyha, evlilik kararı aldığı Hakan’ı derhal hayatından uzaklaştırma kararı alırken, gerçeği kendisinden sakladığı için Fikret’e de tepki gösterir.

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Hakan’la ilişkisini tamamen koparmak isteyen Züleyha, Fikret’ten Hakan’ın şirketteki hisselerini almasını ister. Hakan ise kendisiyle görüşmeyi ısrarla reddeden Züleyha’nın karşısına çıkabilmek için çılgınca bir hamle yapar. Çolak ise tüm bu yaşananları Çukurova’daki iktidarını sağlamak için bir fırsat olarak görür.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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#Bir Zamanlar Çukurova#Dizi#Televizyon

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