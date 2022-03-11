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Bir Zamanlar Çukurova 127. son bölümde Züleyha'nın Hakan'la ilgili gerçeği öğrenmesi şoke etti İşte son bölümde yaşananlar

#Bir Zamanlar Çukurova#Dizi#Televizyon
Bir Zamanlar Çukurova 127. son bölümde Züleyhanın Hakanla ilgili gerçeği öğrenmesi şoke etti İşte son bölümde yaşananlar

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleme ekranı internet platformundan yayınlandı. Her perşembe sevenlerinin karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'nın 10 Mart tarihli 127. son bölümünde yaralanan Fikret'i Hakan'ın kurtarması dikkat çekerken, Çukurova'ya geri dönen Fikret'in Hakan Gümüşoğlu'yla ilgili bilgi bulamadığını söylemesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Züleyha, Hakan'la evlenme kararı alırken tüm gerçeği gazetedeki eski bir haberle öğrenmesi ekranlara damga vurdu. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 127. son bölüm full HD izleme ekranı ve bu hafta yaşananlar.

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Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında perşembe akşamı sevenleri ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın 10 Mart tarihinde yayınlanan son bölümünde Hakan'la açık denizde evlenmeyi planlayan Züleyha'nın tüm gerçeği Lütfiye'den öğrenmesi gözleri yeni bölüm fragmanına çevirdi. Yayınlanan fragmanda Züleyha'nın Hakan'ı herkesin içinde ifşa etmesi çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleme ekranı

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 127. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaralanan Fikret'i hastaneye yetiştirmeyi başaran Hakan, yolda Çetin ve Fikret'in gerçek kimliğini öğrendiğini fark eder. Züleyha, endişe içinde Hakan ve Fikret'ten gelecek haberi beklemektedir. Hakan sırrının Fikret tarafından öğrenilmesinden endişelidir.

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Fikret konağa sağ salim dönünce başta Züleyha olmak üzere herkes çok sevinir. Fikret, Hakan Gümüşoğlu'yla ilgili bilgi bulamadığını söyleyerek Hakan'ın sırrını açık etmez ve hayatını Mehmet Kara'ya borçlu olduğunu açıklar.

Hakan'la ilgili kararını veren Züleyha, Hakan'la konuşur ve bir an önce evlenmeye karar verirler. Züleyha, 15 günlük bir Avrupa deniz turu bulur ve çocukları da yanına alıp Hakan'la açık denizde evlenmeyi planlar. Hakan bu plana çok mutlu olur ancak iki gün sonra kalkacak gemiye binmek konusunda endişeleri vardır…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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#Bir Zamanlar Çukurova#Dizi#Televizyon

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