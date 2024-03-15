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Bir elmanın yarısıydılar... 22 yıl sonra aynı poz!

Güncelleme Tarihi:

#Günay Karacaoğlu#Janset Paçal#YARIM ELMA
Bir elmanın yarısıydılar... 22 yıl sonra aynı poz
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 12:40

Günay Karacaoğlu yeni yaşını önceki akşam Baba Sahne’de kutladı. Partide yakın arkadaşı Janset de ünlü oyuncuyu yalnız bırakmadı.

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2002 yılında yayınlanan ve 55 bölüm süren 'Yarım Elma' dizisi yıllar sonra bir araya gelen ikiz kardeşlerin hayatını ekrana getirdi. Bu sıcak hikayenin başrollerinde ise Janset Paçal ve Günay Karaoğaçoğlu yer aldı.

İkili aradan geçen zamana rağmen dostluklarını devam ettirdi.

Janset, dizideki kardeşi Günay Karacaoğlu'nu özel gününde yalnız bırakmadı. Doğum gününden fotoğrafları şu notla paylaştı:

Bir elmanın yarısıydılar... 22 yıl sonra aynı poz

“O benim hem canım hem gardaşım. İyi ki doğmuş da yollarımız ve kalplerimiz birleşmiş. Seni çok seviyorum canım gardaşım. Nice güzel yaşlara.”

Bir elmanın yarısıydılar... 22 yıl sonra aynı poz

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YILLAR SONRA AYNI POZLARI VERDİLER

Magazin dünyasının ünlü isimleri, yıllar önce çekilen fotoğrafları bugüne uyarladı ve benzer pozları tekrar verdiler... İşte ortaya çıkan manzaralar...

'Değişen sadece saç rengi'

Süheyl ve Behzat Uygur, bir dönem “Şahane Pazar” programını birlikte sundukları İpek Tanrıyar’la yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

Tanrıyar, oyunlarını izlemeye gittiği Uygur kardeşleri kuliste ziyaret etti ve ikiliyle 2002’de verdiği pozu tekrarladı.

Behzat Uygur eski ve yeni fotoğraflarını Instagram’da “İpek oyunumuza geldi. Bir önce-sonra yapalım dedik” notuyla paylaştı.

Bir elmanın yarısıydılar... 22 yıl sonra aynı poz

Tanrıyar da kendi sayfasına eklediği o karelerin altına şöyle yazdı: “Mazi kalbimde öyle güzel ki, en az şimdiki gibi.” Paylaşıma “O döneme ışınlandım”, “Değişen sadece saç rengi” şeklinde yorumlar geldi.

YILLAR SONRA AYNI POZ

1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisi Ebru Şallı ve aynı sene Türkiye Güzeli olan Demet Şener, ödül gecesinde bir araya geldi. Hasret gideren ikili yıllar sonra aynı pozu verdi.

Türkiye'nin en güzel kadınları arasında yer alan Demet Şener ve Ebru Şallı'nın uzun yıllardır süren dostluğu devam ediyor. Zaman zaman bir araya gelen ikili önceki akşam ‘Azar Yıldızları’ ödül gecesine katıldı. Tescilli güzeller, birlikte çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

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Şener, Şallı ile pozlarına; "Canım Ebru Şallı ile dün gece güzel bir davetten" notunu düştü. Şallı, yakın dostuna; "İstanbul'da yangın çıkmış" yorumunu yaptı.

Ardından aynı kareleri kendi sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim, gönderisine; "Zamansız dostluk" notunu düştü.

İkilinin pozlarına binlerce beğeni ve "Yıllara meydan okuyorsunuz" "zamanı durdurmuşsunuz" gibi yorumlar geldi.

Bir elmanın yarısıydılar... 22 yıl sonra aynı poz

Ebru Şallı ve Demet Şener 2000'li yılların başında 'Dekolte' programını sunmuştu.

KIZIYLA AYNI POZU VERDİ

Ağustos 2020'de ilk çocuğunu dünyaya getiren Bengü, minik Zeynep ile bu fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. 

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Kendi çocukluk fotoğrafını da sayfasında yayınlayan Bengü altına " Ben, kızım...Babam ve ben..." notunu düştü. İki fotoğraf arasındaki benzerlik dikkat çekti. 

Bir elmanın yarısıydılar... 22 yıl sonra aynı poz

 37 YIL SONRA

Oyuncu ve sunucu İbrahim Büyükak, ablaları Gamze Büyükak ve Gökben Büyükak Demirel ile 37 yıl önceki çocukluk fotoğrafındaki pozun aynısını verdi.

Bir elmanın yarısıydılar... 22 yıl sonra aynı poz

Eski günleri yad eden oyuncu fotoğraflarını, "37 yıl önce ve şimdi ablamlarla ben" notuyla yayınladı.

Bir elmanın yarısıydılar... 22 yıl sonra aynı poz

BU KEZ YALNIZ

Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, geçmiş günleri yad etti. Çocukken dayılarıyla enstrüman çaldığı sokağa yıllar sonra tek başına giden Şenlendirici, o günlere andı.

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Bir elmanın yarısıydılar... 22 yıl sonra aynı poz

"Ayazköy-Bergama! Klarnetçiler: Ustam dayım Mansur Köfeci ve rahmetli dayım Üstat Kel Mesut... Davulcuda büyük ihtimalle Çilli Şerif amca’ mesajını düştü."

Bir elmanın yarısıydılar... 22 yıl sonra aynı poz

EMANET CEKETTEN BUGÜNLERE... 

 Nusret Gökçe, 54 milyon kişinin takip ettiği hesabında annesiyle fotoğrafını paylaştı.

Bir elmanın yarısıydılar... 22 yıl sonra aynı poz

Altına "Fotoğraf 20 yıl önceden. Kardeşimin düğünü. Takım elbise emanet" notunu düştü.

Bir elmanın yarısıydılar... 22 yıl sonra aynı poz

Yıllar içinde hatırı sayılır bir servetin sahibi olan ünlü işletmeci, annesiyle bir kez daha objektif karşısına geçti.

 

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#Günay Karacaoğlu#Janset Paçal#YARIM ELMA

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