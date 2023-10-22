‘Bir Derdim Var’ın yeni tanıtımı yayınlandı

Haberin Devamı

Kanal D’de seyirci ile buluşmaya hazırlanan dizisi ‘Bir Derdim Var’, farklı hikayesi, zengin oyuncu kadrosu ve tanıtımlarıyla şimdiden heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ı buluşturan dizi, İtalyan yapımı ‘Oltre La Soglia’ (On The Brink) uyarlaması.



Ayrıca yapımda Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu, Sennur Nogaylar, Muhammet Uzuner, Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu gibi birbirinden önemli oyuncular da yer alıyor.