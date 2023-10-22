×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

‘Bir Derdim Var’ın yeni tanıtımı yayınlandı

Güncelleme Tarihi:

#Bir Derdim Var#Birce Akalay#Mert Fırat
‘Bir Derdim Var’ın yeni tanıtımı yayınlandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2023 07:57

Kanal D’nin çok yakında yayına girecek olan AyNA Yapım imzalı yeni dizi ‘Bir Derdim Var’ için geri sayım başladı. Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ın yer aldığı dizinin çekimleri devam ederken yeni tanıtım filmi de yayınlandı.

Haberin Devamı

Kanal D’de seyirci ile buluşmaya hazırlanan dizisi ‘Bir Derdim Var’, farklı hikayesi, zengin oyuncu kadrosu ve tanıtımlarıyla şimdiden heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ı buluşturan dizi, İtalyan yapımı ‘Oltre La Soglia’ (On The Brink) uyarlaması.

Ayrıca yapımda Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu, Sennur Nogaylar, Muhammet Uzuner, Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu gibi birbirinden önemli oyuncular da yer alıyor.

‘Bir Derdim Var’ın yeni tanıtımı yayınlandı


Ergenlikteki gençlerin ve ailelerinin sorunlarını farklı bir dille hikayesine taşıyan, şimdiden tanıtımlarıyla dikkatleri üstüne çeken ‘Bir Derdim Var’ın yayınlanan yeni tanıtımda Doktor Nilüfer (Birce Akalay) “Acılarını sonlandırmanın tek yolu yaşamı sonlandırmak değildir” diyerek bir gence yardım eli uzatırken görülüyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bir Derdim Var#Birce Akalay#Mert Fırat

BAKMADAN GEÇME!