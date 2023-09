"Bir Derdim Var" umut olacak

Haberin Devamı

KANAL D’nin AyNA Yapım imzalı yeni dizisi “Bir Derdim Var”, çarpıcı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla seyircileri ekran karşısına kilitlemeye hazırlanıyor. Birce Akalay ve Mert Fırat’ın başrolünde yer aldığı dizinin çekimleri yakında başlayacak. “Bir Derdim Var”, gençlerin hassas dünyasını mercek altına alarak onların sert sorunlarıyla yüzleşmeye davet ediyor. İtalyan yapımı “Oltre La Soglia” (On The Brink) uyarlaması olan “Bir Derdim Var”ın güçlü kadrosunda ayrıca Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Erdem Şenocak, Başak Gümülcinelioğlu, İdil Sivritepe, Sami Aksu, Sennur Nogaylar, Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu yer alıyor.

GENÇLERE YARDIM EDECEK

Ergenlik sorunlarıyla boğuşan gençler ve ailelerine bir umut ışığı yakmayı hedefleyen dizide, meslektaşlarının hep bir adım önünde olan doktor Nilüfer Toska (Birce Akalay) hayatta her zaman umudun saklı olduğunu gösterecek. Mesleğini tehlikeye sokacak büyük sırrı Dr. Nilüfer’in peşini bırakmazken, Savcı Ömer (Mert Fırat) ile olan çatışması ise büyük bir yangına dönüşecek.



Adını Mor ve Ötesi’nin şarkısı “Bir Derdim Var”dan alan dizinin müziklerini Aytekin Ataş yapacak. Mor ve Ötesi de ilk defa bir projenin müzik süpervizörlüğünü üstlenecek. Dizinin yapımcıları Lale Eren ve Kerem Çatay, yönetmeni ise Burak Müjdeci. Uyarlama tasarımı Duygu Ertekin’e, senaryosu Yekta Torun’a ait yapımın senaryo ekibinde Deniz Gürlek yer alıyor. Medikal dramanın danışmanlığını da Uzm. Psk. Esra Altınbilek, Doç. Dr. Elif Erol ve Prof. Dr. Burak Doğangün üstleniyor.