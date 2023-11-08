'Bir Derdim Var' perşembe günü başlıyor... Her bölüm konuk oyuncularıyla çok konuşulacak!

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Ergenlikteki gençlerin sorunlarını güçlü hikayesiyle ekranlara taşıyacak dizi ana hikayesinin dışında her bölüm başka konuları da senaryosuna dahil edecek. Episodik olaylarda geçen karakterlere hayat verecek konuk oyuncuların da dahil olmasıyla dizi kadrosunu gittikçe zenginleştirecek. İlk bölümün konuk isimleri Selen Uçer ve Deniz Ekinci olurken, başarılı oyuncu Selen Uçer kendine zarar vermeye çalışan sorunlu bir genç olan Senem’in annesine, Deniz Ekinci ise sorunlarıyla baş etmeye çalışan Senem’e hayat veriyor. İlk bölümde sıra dışı yöntemleriyle yardıma muhtaç gençlerin sorunlarını çözmeye kendini adayan Birce Akalay’ın canlandırdığı Doktor Nilüfer’le Senem’in yolları kesişiyor.

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Selen Uçer dizinin ana konularından biri olan ergen psikoloji üzerine kendi deneyimlerini şöyle paylaştı: “Kolay bir ergenlik geçirdim diyemem. Zor ve sıkı bir okulda okuyordum ve yaratıcı orijinal bir genç olarak otoriteye full isyandaydım sanırım. ‘Bir Derdim Var’daki anne-kız hikayesindeki gibi, o boyutta olmasa da kilo problemi olan bir genç kızdım.Büyürken herkes yoruluyor, ergenin kendi de ebeveynler de. Tam da bunu anlatan bu durumları analiz etmeyi dert eden bir projeye konuk olmak çok heyecan verici diyebilirim.”

Yayınlanan tanıtımları ve güçlü hikayesi ile şimdiden heyecanla beklenen, başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ı buluşturan dizide ikiliyle birlikte Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu, Sennur Nogaylar ve Muhammet Uzuner yer alırken onlara başarılı genç oyuncular Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu eşlik ediyor.

Ergenlikteki gençlerin hassas dünyasını mercek altına alacak ‘Bir Derdim Var’ın müziklerini Aytekin Ataş yaparken mor ve ötesi de ilk defa bir projenin müzik süpervizörlüğünü üstleniyor. Uyarlama tasarımında Duygu Ertekin’in imzasının bulunduğu dizinin yönetmenliğini ise Burak Müjdeci üstleniyor. Senaryosunun Yekta Torun’a ait olduğu dizinin senaryo ekibinde ayrıca Deniz Gürlek yer alıyor.

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‘Bir Derdim Var’ 9 Kasım Perşembe akşamı Kanal D’de başlıyor!